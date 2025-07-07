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Враг нанес 4 удара по территории Запорожского областного ТЦК: двое военнослужащих госпитализированы

Киев • УНН

 • 216 просмотра

Четыре удара РФ по Запорожскому областному ТЦК привели к госпитализации двух военнослужащих средней тяжести. Также ранения получили четырнадцать гражданских, повреждены дома и автомобили.

Враг нанес 4 удара по территории Запорожского областного ТЦК: двое военнослужащих госпитализированы

Сегодня, 7 июля, российские войска нанесли 4 удара по территории Запорожского областного ТЦК и СП, ранения получили два военнослужащих. Об этом сообщает Запорожский областной ТЦК, пишет УНН.

Пострадавшие – военнослужащие роты охраны. Именно те, кто переведен по заключениям ВВК из боевых подразделений. Именно те, кто воевал с оккупантом на передовой. Двое военнослужащих госпитализированы в состоянии средней тяжести

- говорится в сообщении.

Кроме того, ранения различной степени тяжести получили четырнадцать гражданских лиц, повреждены частные жилые дома и автомобили.

Мы понимаем, почему так происходит. Это больше информационная атака, направленная на мобилизационные мероприятия и эмоции граждан Украины. Обидно, что иногда действия врага получают поддержку именно украинцев. Несмотря ни на что – продолжаем работать – комплектовать боевые подразделения и предоставлять социальные услуги родным погибших воинов

- добавили в ТЦК.

Напомним

7 июля российские войска атаковали Харьков и Запорожье БпЛА. В результате ударов повреждено здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающая территория, а также территория вблизи Запорожского областного ТЦК и СП. Сообщалось о ранении одного военнослужащего в Запорожье и еще трех человек в Харькове.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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