Враг нанес 4 удара по территории Запорожского областного ТЦК: двое военнослужащих госпитализированы

Сегодня, 7 июля, российские войска нанесли 4 удара по территории Запорожского областного ТЦК и СП, ранения получили два военнослужащих. Об этом сообщает Запорожский областной ТЦК, пишет УНН.

Пострадавшие – военнослужащие роты охраны. Именно те, кто переведен по заключениям ВВК из боевых подразделений. Именно те, кто воевал с оккупантом на передовой. Двое военнослужащих госпитализированы в состоянии средней тяжести - говорится в сообщении.

Кроме того, ранения различной степени тяжести получили четырнадцать гражданских лиц, повреждены частные жилые дома и автомобили.

Мы понимаем, почему так происходит. Это больше информационная атака, направленная на мобилизационные мероприятия и эмоции граждан Украины. Обидно, что иногда действия врага получают поддержку именно украинцев. Несмотря ни на что – продолжаем работать – комплектовать боевые подразделения и предоставлять социальные услуги родным погибших воинов - добавили в ТЦК.

Напомним

7 июля российские войска атаковали Харьков и Запорожье БпЛА. В результате ударов повреждено здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающая территория, а также территория вблизи Запорожского областного ТЦК и СП. Сообщалось о ранении одного военнослужащего в Запорожье и еще трех человек в Харькове.