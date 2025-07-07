11 военнослужащих ТЦК и СП получили ранения в результате обстрела Запорожья - Саранцев

В результате удара по ТЦК и СП в Запорожье 11 военнослужащих получили ранения. К счастью, погибших нет. Об этом в комментарии УНН рассказал представитель Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.

11 военнослужащих, которые находились в подвальном помещении, и во время взрыва они получили… большинство из них это акубаротравмы. Погибших нет - сказал Саранцев.

Он отметил, что работа ОТЦК и СП в Запорожье временно прекращена.

На данной локации не продолжена, но применяются меры по рассредоточению личного состава, и по определенному распределению функционала. Уже очень скоро ТЦК и СП возобновит свою работу - добавил Саранцев.

Напомним

Сегодня, 7 июля, российские войска нанесли 4 удара по территории Запорожского областного ТЦК и СП, ранения получили два военнослужащих.

В комментарии УНН соучредитель и глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что одной из главных целей россиян является срыв мобилизации.