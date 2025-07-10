Запорожская область: 420 ударов за сутки, разрушения и раненые

В течение суток 9 июля в Запорожской области поступило 37 сообщений о разрушениях квартир, частных домов, гаражей, автомобилей, сельхозтехники. Об этом сообщил руководитель ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, войска РФ, в частности, совершили 8 авиационных ударов по Степногорску, Каменскому, Гуляйполю и Щербакам. Кроме того:

288 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Преображенку и Успеновку;

7 обстрелов из РСЗО накрыли Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Малую Токмачку и Новоданиловку;

117 артиллерийских ударов нанесено по территории Новоивановки, Червоноднепровки, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.

"Всего в течение суток оккупанты нанесли 420 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. ... Два человека получили ранения", - резюмировал Федоров.

Напомним

Накануне в Гуляйпольской общине Запорожской области FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль. Получили ранения три человека. 47-летняя женщина и 59-летний мужчина были доставлены в больницу, 70-летнему мужчине помощь оказали на месте.

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