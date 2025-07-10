Запорожская область: 420 ударов за сутки, разрушения и раненые

$41.850.05
49.060.03
ukenru
Поставки оружия в Украину и усиление санкций: Зеленский раскрыл детали встречи с Келлогом
9 июля, 18:25 • 27113 просмотра
Поставки оружия в Украину и усиление санкций: Зеленский раскрыл детали встречи с Келлогом
9 июля, 14:59 • 106162 просмотра
Рейтинг вузов Украины 2025: во сколько обойдется обучение в самых престижных университетах
Эксклюзив
9 июля, 13:32 • 69250 просмотра
"Некорректно в военное время": политолог раскритиковал АРМА за покупку авто за почти 3 млн грн
9 июля, 13:09 • 77422 просмотра
Инфляция в Украине замедлилась до 14,3%. Фрукты подорожали, овощи - подешевели
Эксклюзив
9 июля, 12:49 • 107891 просмотра
Вместо всесторонней проверки – фрагментарные пазлы: как обычные закупки авиационного предприятия превратились в основание для обвинений
Эксклюзив
9 июля, 11:55 • 59687 просмотра
Юрист об отборе главы БЭБ: проведение конкурсов не решило задачу создания прозрачной системы
9 июля, 09:54 • 121591 просмотра
Украина выиграла дело против рф в ЕСПЧ: о чем идет речь
9 июля, 09:36 • 56815 просмотра
Китайские граждане задержаны за попытку передачи секретных данных о ракетном комплексе "Нептун"
Эксклюзив
9 июля, 07:10 • 68880 просмотра
Атаки РФ: стало известно, сколько людей погибло в Николаеве с начала войны
9 июля, 05:59 • 91194 просмотра
Над Украиной обезвредили 711 из рекордных 728 дронов, сбито семь из 7 запущенных рф крылатых ракет и шести "Кинжалов"
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.9м/с
69%
741мм
Популярные новости
Зеленский завтра в Риме проведет дополнительные встречи с представителями США: что в центре внимания9 июля, 19:40 • 9181 просмотра
Ночные взрывы в Киеве: враг попал в жилое здание9 июля, 23:02 • 5642 просмотра
Киев подвергся массированной атаке: попадания в жилые дома и пожары, есть раненые23:43 • 19953 просмотра
США возобновили поставки оружия Украине - АР00:09 • 12675 просмотра
Число пострадавших в Киеве возросло до 7 человек01:26 • 2349 просмотра
публикации
Defence City: кто получит льготы, а кто может оказаться за бортом9 июля, 17:25 • 38366 просмотра
В Украине активизировалась борьба с коррупцией: почему главную роль играют СБУ, ГБР, БЭБ, Нацпол и прокуратура, а не НАБУ9 июля, 17:01 • 45146 просмотра
"Цены на лекарства не упали, аптеки в минусе": Сердюк объяснил последствия отмены маркетинговых договоров9 июля, 16:16 • 52119 просмотра
Рейтинг вузов Украины 2025: во сколько обойдется обучение в самых престижных университетах9 июля, 14:59 • 106162 просмотра
Обучение для детей военных: тонкости поступления, льготы и как получить компенсацию9 июля, 13:25 • 101645 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Ким
Папа Лев XIV
Петр Порошенко
Андрей Садовый
Актуальные места
Украина
Львовская область
Волынская область
Киевская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре9 июля, 08:49 • 124888 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 255585 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 436029 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 265709 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 374688 просмотра
Актуальное
Ми-8
MIM-104 Patriot
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
Рейс 17 Malaysia Airlines

Запорожская область: 420 ударов за сутки, разрушения и раненые

Киев • УНН

 • 469 просмотра

В течение суток 9 июля Запорожская область подверглась 420 ударам по 12 населенным пунктам, что привело к 37 сообщениям о разрушениях. Войска РФ применили авиацию, БпЛА, РСЗО и артиллерию.

Запорожская область: 420 ударов за сутки, разрушения и раненые

В течение суток 9 июля в Запорожской области поступило 37 сообщений о разрушениях квартир, частных домов, гаражей, автомобилей, сельхозтехники. Об этом сообщил руководитель ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, войска РФ, в частности, совершили 8 авиационных ударов по Степногорску, Каменскому, Гуляйполю и Щербакам. Кроме того:

  • 288 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Преображенку и Успеновку;
    • 7 обстрелов из РСЗО накрыли Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Малую Токмачку и Новоданиловку;
      • 117 артиллерийских ударов нанесено по территории Новоивановки, Червоноднепровки, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.

        "Всего в течение суток оккупанты нанесли 420 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. ... Два человека получили ранения", - резюмировал Федоров.

        Напомним

        Накануне в Гуляйпольской общине Запорожской области FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль. Получили ранения три человека. 47-летняя женщина и 59-летний мужчина были доставлены в больницу, 70-летнему мужчине помощь оказали на месте.

        11 военнослужащих ТЦК и СП получили ранения в результате обстрела Запорожья - Саранцев07.07.25, 16:39 • 1524 просмотра

        Вадим Хлюдзинский

        Вадим Хлюдзинский

        Война
        Запорожская область
        Tesla
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        S&P 500
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Brent Oil
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gold
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gas TTF
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9