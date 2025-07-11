Обстріл рф Херсонщини 11 липня: пошкоджено медзаклад, є поранені

У п’ятницю, 11 липня, росіяни обстріляли з артилерії заклад охорони здоровʼя у Білозерці Херсонської області. Про це повідомила у Telegram Херсонська обласна військова адміністрація, передає УНН.

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Внаслідок ударів було пошкоджено будівлю медичного закладу, а також постраждав пацієнт та двоє працівників. 40-річний чоловік отримав вибухову травму та множинні уламкові поранення гомілки.

У медсестри 1978 року народження діагностували вибухова травма, уламкові поранення ніг, голови, руки та крововтрата. Також дістав вибухову травму та поранення руки водій 1976 року народження. Усім потерпілим надають необхідну меддопомогу.

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив про те, що минулої доби під ворожими обстрілами опинились населені пункти:

Антонівка;

Берегове;

Берислав;

Білозерка;

Велетенське;

Вірівка;

Гаврилівка;

Дніпровське;

Зміївка;

Іванівка;

Качкарівка;

Кізомис;

Козацьке;

Львове;

Милове;

Монастирське;

Новоолександрівка;

Новоберислав;

Новорайськ;

Новотягинка;

Нововоронцовка;

Олександрівка;

Ольгівка;

Осокорівка;

Понятівка;

Садове;

Станіслав;

Софіївка;

Токарівка;

Томарине;

Тягинка;

Чарівне;

Широка Балка;

Янтарне;

Золота Балка;

місто Херсон.

Як зазначив Прокудін, росіяни били по житлових кварталах населених пунктів області. Було пошкоджено 6 приватних будинків: також окупанти понівечили стільникову вежу та приватні автомобілі. Через російську агресію 14 людей дістали поранення.

Нагадаємо

Напередодні війська рф атакували дроном село Правдине на Херсонщині. Внаслідок атаки загинув однорічний хлопчик, а 64-річна жінка отримала контузію та черепно-мозкові травми.