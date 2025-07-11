Обстрел рф Херсонщины 11 июля: повреждено медучреждение, есть раненые
Киев • УНН
11 июля россияне обстреляли учреждение здравоохранения в Белозерке Херсонской области, повредив здание. Пострадали пациент и двое сотрудников, получив взрывные и осколочные ранения.
В пятницу, 11 июля, россияне обстреляли из артиллерии учреждение здравоохранения в Белозерке Херсонской области. Об этом сообщила в Telegram Херсонская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
В результате ударов было повреждено здание медицинского учреждения, а также пострадал пациент и двое работников. 40-летний мужчина получил взрывную травму и множественные осколочные ранения голени.
У медсестры 1978 года рождения диагностированы взрывная травма, осколочные ранения ног, головы, руки и кровопотеря. Также получил взрывную травму и ранение руки водитель 1976 года рождения. Всем пострадавшим оказывают необходимую медпомощь.
Начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о том, что за прошедшие сутки под вражескими обстрелами оказались населенные пункты:
- Александровка;
- Антоновка;
- Береговое;
- Берислав;
- Белозерка;
- Велетенское;
- Вировка;
- Гавриловка;
- Днепровское;
- Змиевка;
- Ивановка;
- Качкаровка;
- Кизомыс;
- Казацкое;
- Львово;
- Милово;
- Монастырское;
- Новоалександровка;
- Новоберислав;
- Новорайск;
- Новотягинка;
- Нововоронцовка;
- Ольговка;
- Осокоровка;
- Понятовка;
- Садовое;
- Станислав;
- Софиевка;
- Токаревка;
- Томарино;
- Тягинка;
- Чаривное;
- Широкая Балка;
- Янтарное;
- Золотая Балка;
- город Херсон.
Как отметил Прокудин, россияне били по жилым кварталам населенных пунктов области. Было повреждено 6 частных домов: также оккупанты изуродовали сотовую вышку и частные автомобили. Из-за российской агрессии 14 человек получили ранения.
Напомним
Накануне войска РФ атаковали дроном село Правдино на Херсонщине. В результате атаки погиб годовалый мальчик, а 64-летняя женщина получила контузию и черепно-мозговые травмы.