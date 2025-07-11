Обстрел рф Херсонщины 11 июля: повреждено медучреждение, есть раненые

В пятницу, 11 июля, россияне обстреляли из артиллерии учреждение здравоохранения в Белозерке Херсонской области. Об этом сообщила в Telegram Херсонская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

В результате ударов было повреждено здание медицинского учреждения, а также пострадал пациент и двое работников. 40-летний мужчина получил взрывную травму и множественные осколочные ранения голени.

У медсестры 1978 года рождения диагностированы взрывная травма, осколочные ранения ног, головы, руки и кровопотеря. Также получил взрывную травму и ранение руки водитель 1976 года рождения. Всем пострадавшим оказывают необходимую медпомощь.

Начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о том, что за прошедшие сутки под вражескими обстрелами оказались населенные пункты:

Александровка;

Антоновка;

Береговое;

Берислав;

Белозерка;

Велетенское;

Вировка;

Гавриловка;

Днепровское;

Змиевка;

Ивановка;

Качкаровка;

Кизомыс;

Казацкое;

Львово;

Милово;

Монастырское;

Новоалександровка;

Новоберислав;

Новорайск;

Новотягинка;

Нововоронцовка;

Ольговка;

Осокоровка;

Понятовка;

Садовое;

Станислав;

Софиевка;

Токаревка;

Томарино;

Тягинка;

Чаривное;

Широкая Балка;

Янтарное;

Золотая Балка;

город Херсон.

Как отметил Прокудин, россияне били по жилым кварталам населенных пунктов области. Было повреждено 6 частных домов: также оккупанты изуродовали сотовую вышку и частные автомобили. Из-за российской агрессии 14 человек получили ранения.

Напомним

Накануне войска РФ атаковали дроном село Правдино на Херсонщине. В результате атаки погиб годовалый мальчик, а 64-летняя женщина получила контузию и черепно-мозговые травмы.