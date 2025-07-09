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Війська рф вдарили дроном по Херсонщині: загинув однорічний хлопчик

Київ • УНН

 • 285 перегляди

9 липня 2025 року війська рф атакували дроном село Правдине на Херсонщині. Внаслідок атаки загинув однорічний хлопчик, а 64-річна жінка отримала контузію та черепно-мозкові травми.

Війська рф вдарили дроном по Херсонщині: загинув однорічний хлопчик

Вдень 9 липня 2025 року війська рф вчергове атакували дроном Херсонщину. Внаслідок чого загинула дитина. Про це повідомляє  голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

У селі Правдине Білозерської громади росіяни атакували з дрона однорічного хлопчика та літню жінку, які перебували на подвірʼї будинку. На жаль, від отриманих поранень дитина загинула на місці. Мої щирі співчуття рідним і близьким невинно вбитого малюка

- йдеться у повідомленні.

Прокудін також додав, що бригада "швидкої" надала допомогу 64-річній місцевій жительці, яка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Постраждала відмовилась від госпіталізації.

Нагадаємо

За добу 4-5 липня армія рф атакувала майже 50 населених пунктів Херсонщини, пошкодивши десятки житлових будинків, газопровід та автозаправну станцію. Серед постраждалих об'єктів — 2 багатоповерхівки та 26 приватних будинків.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
Прокудін Олександр Сергійович
Херсонська область
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