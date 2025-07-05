Херсонщина: рф атакувала десятки населених пунктів, пошкоджено будинки, газопровід

$41.720.09
49.180.04
ukenru
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 56770 перегляди
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 112161 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
4 липня, 14:00 • 59332 перегляди
У КМДА назвали найбільш завантажені перехрестя на столичних дорогах
4 липня, 10:29 • 70893 перегляди
Зеленський повідомив про черговий обмін: більшість була у російському полоні ще з 2022 року
Ексклюзив
4 липня, 05:57 • 100929 перегляди
Чи можна пити крижану воду в сильну спеку: лікарка дала пояснення
3 липня, 23:41 • 186889 перегляди
США не припиняли військову допомогу Україні - Трамп
Ексклюзив
3 липня, 14:02 • 194587 перегляди
За півроку 2025 у Києві було пошкоджено більше будинків, ніж за весь 2024 рік
Ексклюзив
3 липня, 09:27 • 171302 перегляди
Транспортний потік в Києві: у КМДА відповіли, коли вищі шанси потрапити в затори
3 липня, 08:45 • 168039 перегляди
Українська ППО: скільки Україна має систем захисту неба, та скільки потрібно для повної безпеки
Ексклюзив
3 липня, 07:48 • 104187 перегляди
В результаті вибуху на Житомирщині пошкоджено близько сотні будівель
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.4м/с
60%
753мм
Популярнi новини
Трамп пообіцяв розібратися у питанні щодо припинення військової допомоги Києву - Axios4 липня, 20:13 • 3544 перегляди
Раптова повінь у Техасі: 13 загиблих, десятки дітей зникли безвісти4 липня, 22:58 • 2537 перегляди
Окупанти навчають молодь виявляти "нелояльних мешканців" на ТОТ 4 липня, 23:11 • 4339 перегляди
Джуліан Макмехон, зірка "Зачарованих" та Доктор Дум помер після тривалої боротьби з раком4 липня, 23:52 • 2358 перегляди
Незаконно зайняв землю біля озера та збудував альтанки для оренди: у Києві судитимуть винахідливого "підприємця"01:51 • 3324 перегляди
Публікації
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 56776 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 112169 перегляди
Техніка між трьома світами: як радянські ГОСТи, українські ДСТУ та стандарти НАТО впливають на модернізацію оборонного сектору4 липня, 13:48 • 86555 перегляди
Імітація реформи та затягування: чому ціни на ліки в Україні досі не знизились4 липня, 13:18 • 92066 перегляди
“Внутрішній інтерес”: хто в АРМА може лобіювати компанію з російським слідом “Алакор Сіті” у конкурсі за “Гулівер”3 липня, 14:09 • 196389 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Синєгубов Олег Васильович
Рафаель Гроссі
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Пентагон
Кривий Ріг
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 127575 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 158565 перегляди
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років2 липня, 14:57 • 133514 перегляди
Педро Паскаль уперше вийшов у світ після суперечки з Роулінг і опинився в епіцентрі уваги фанатів2 липня, 14:39 • 134456 перегляди
Серіал "Ведмідь" отримав продовження на п'ятий сезон2 липня, 12:56 • 134734 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot

Херсонщина: рф атакувала десятки населених пунктів, пошкоджено будинки, газопровід

Київ • УНН

 • 558 перегляди

За добу 4-5 липня армія рф атакувала майже 50 населених пунктів Херсонщини, пошкодивши десятки житлових будинків, газопровід та автозаправну станцію. Серед постраждалих об'єктів — 2 багатоповерхівки та 26 приватних будинків.

Херсонщина: рф атакувала десятки населених пунктів, пошкоджено будинки, газопровід

За добу з 4 на 5 липня армія рф атакувала майже 50 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджено десятки житлових будинків, газопровід, автозаправну станцію. Про це інформує Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

За словами чиновника, минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Херсон, Антонівка, Зимівник, Придніпровське, Садове, Комишани, Білозерка, Ромашкове, Дніпровське, Миролюбівка, Мирне, Молодецьке, Кізомис, Велетенське, Надіївка, Новодмитрівка, Микільське, Понятівка, Інгулець, Новотягинка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Олександрівка, Берислав, Тараса Шевченка, Урожайне, Шляхове, Новоберислав, Тягинка, Львове, Республіканець, Одрадокам'янка, Новоолександрівка, Милове, Червоний Яр, Дудчани, Нова Кам'янка, Нововоронцовка, Любимівка, Осокорівка, Новорайськ, Червоний Маяк, Степне, Нововасилівка, Козацьке, Веселе та місто Херсон.

російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 26 приватних будинків. 

- йдеться у дописі Прокудіна.

"Також окупанти понівечили газопровід, автозаправну станцію, гараж та приватні автомобілі", - додав він.

Нагадаємо

У Дніпровському районі Херсона російський безпілотник скинув боєприпас на 24-річну жінку. Постраждалу з вибуховою травмою та уламковими пораненнями ніг госпіталізували.

путін готує літо безперервних атак по Україні на тлі скорочення військової допомоги США - ЗМІ04.07.25, 18:28 • 11998 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Прокудін Олександр Сергійович
Херсонська область
Херсон
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9