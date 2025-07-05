Херсонщина: рф атакувала десятки населених пунктів, пошкоджено будинки, газопровід

За добу з 4 на 5 липня армія рф атакувала майже 50 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджено десятки житлових будинків, газопровід, автозаправну станцію. Про це інформує Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

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За словами чиновника, минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Херсон, Антонівка, Зимівник, Придніпровське, Садове, Комишани, Білозерка, Ромашкове, Дніпровське, Миролюбівка, Мирне, Молодецьке, Кізомис, Велетенське, Надіївка, Новодмитрівка, Микільське, Понятівка, Інгулець, Новотягинка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Олександрівка, Берислав, Тараса Шевченка, Урожайне, Шляхове, Новоберислав, Тягинка, Львове, Республіканець, Одрадокам'янка, Новоолександрівка, Милове, Червоний Яр, Дудчани, Нова Кам'янка, Нововоронцовка, Любимівка, Осокорівка, Новорайськ, Червоний Маяк, Степне, Нововасилівка, Козацьке, Веселе та місто Херсон.

російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 26 приватних будинків. - йдеться у дописі Прокудіна.

"Також окупанти понівечили газопровід, автозаправну станцію, гараж та приватні автомобілі", - додав він.

Нагадаємо

У Дніпровському районі Херсона російський безпілотник скинув боєприпас на 24-річну жінку. Постраждалу з вибуховою травмою та уламковими пораненнями ніг госпіталізували.

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