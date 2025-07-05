рф зранку атакувала Херсон: поранено 24-річну жінку

У Дніпровському районі Херсона російський безпілотник скинув боєприпас на місцеву мешканку. Жінку з вибуховою травмою та уламковими пораненнями госпіталізували. Про це інформує Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА), передає УНН.

Вранці під удар російського безпілотника у Дніпровському районі потрапила херсонка. Внаслідок скидання боєприпасу 24-річна жінка дістала вибухову травму та уламкові поранення ніг - йдеться у повідомленні.

"Потерпілу шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги", - додали в ОВА.

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