РФ утром атаковала Херсон: ранена 24-летняя женщина

В Днепровском районе Херсона российский беспилотник сбросил боеприпас на местную жительницу. Женщину с взрывной травмой и осколочными ранениями госпитализировали. Об этом информирует Херсонская областная военная администрация (ОВА), передает УНН.

Утром под удар российского беспилотника в Днепровском районе попала херсонка. В результате сброса боеприпаса 24-летняя женщина получила взрывную травму и осколочные ранения ног - говорится в сообщении.

"Пострадавшую госпитализировали в больницу для оказания медпомощи", - добавили в ОВА.

Напомним

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди прогнозирует увеличение дроновых атак россиян до 1000 БпЛА в сутки. Он отметил необходимость релокации производства беспилотников из-за массового применения врагом "шахедов".

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