российский дрон атаковал жителя Камышан: мужчина получил минно-взрывную травму
Киев • УНН
4 июля российская армия атаковала беспилотником 53-летнего жителя Камышан вблизи Херсона. Мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой.
В пятницу, 4 июля, российская армия атаковала беспилотником жителя Камышан вблизи Херсона, у 53-летнего мужчины диагностировали минно-взрывную травму. Об этом информирует пресс-служба Херсонской областной военной администрации, передает УНН.
В больницу госпитализировали жителя Камышан, который попал под удар российского БпЛА. У 53-летнего мужчины диагностировали минно-взрывную травму
"Сейчас медики его дообследуют", - добавили в пресс-службе.
Напомним
В четверг, 3 июля, в Днепровском районе Херсона оккупанты атаковали медучреждение беспилотниками, повредив несколько карет скорой помощи, гражданские автомобили и окна.
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