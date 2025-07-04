российский дрон атаковал жителя Камышан: мужчина получил минно-взрывную травму

В пятницу, 4 июля, российская армия атаковала беспилотником жителя Камышан вблизи Херсона, у 53-летнего мужчины диагностировали минно-взрывную травму. Об этом информирует пресс-служба Херсонской областной военной администрации, передает УНН.

В больницу госпитализировали жителя Камышан, который попал под удар российского БпЛА. У 53-летнего мужчины диагностировали минно-взрывную травму - говорится в сообщении.

"Сейчас медики его дообследуют", - добавили в пресс-службе.

Напомним

В четверг, 3 июля, в Днепровском районе Херсона оккупанты атаковали медучреждение беспилотниками, повредив несколько карет скорой помощи, гражданские автомобили и окна.

Мадьяр прогнозирует увеличение оккупантом дроновых атак до 1000 БпЛА в сутки