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российский дрон атаковал жителя Камышан: мужчина получил минно-взрывную травму

Киев • УНН

 • 14 просмотра

4 июля российская армия атаковала беспилотником 53-летнего жителя Камышан вблизи Херсона. Мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой.

российский дрон атаковал жителя Камышан: мужчина получил минно-взрывную травму

В пятницу, 4 июля, российская армия атаковала беспилотником жителя Камышан вблизи Херсона, у 53-летнего мужчины диагностировали минно-взрывную травму. Об этом информирует пресс-служба Херсонской областной военной администрации, передает УНН.

В больницу госпитализировали жителя Камышан, который попал под удар российского БпЛА. У 53-летнего мужчины диагностировали минно-взрывную травму

- говорится в сообщении.

"Сейчас медики его дообследуют", - добавили в пресс-службе.

Напомним

В четверг, 3 июля, в Днепровском районе Херсона оккупанты атаковали медучреждение беспилотниками, повредив несколько карет скорой помощи, гражданские автомобили и окна. 

Мадьяр прогнозирует увеличение оккупантом дроновых атак до 1000 БпЛА в сутки04.07.25, 18:37 • 993 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Херсонская область
Беспилотный летательный аппарат
Херсон
Tesla
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