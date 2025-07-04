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російський дрон атакував жителя Комишан: чоловік отримав мінно-вибухову травму

Київ • УНН

 • 264 перегляди

4 липня російська армія атакувала безпілотником 53-річного жителя Комишан поблизу Херсона. Чоловіка госпіталізували з мінно-вибуховою травмою.

російський дрон атакував жителя Комишан: чоловік отримав мінно-вибухову травму

У п’ятницю, 4 липня російська армія атакувала безпілотником жителя Комишан поблизу Херсона, у 53-річного чоловіка діагностували мінно-вибухову травму. Про це інформує пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, передає УНН.

До лікарні шпиталізували жителя Комишан, котрий потрапив під удар російського БпЛА. У 53-річного чоловіка діагностували мінно-вибухову травму

- йдеться в повідомленні.

"Нині медики його дообстежують", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо

У четвер, 3 липня у Дніпровському районі Херсона окупанти атакували медзаклад безпілотниками, пошкодивши кілька карет швидкої допомоги, цивільні автівки та вікна. 

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Херсонська область
Безпілотний літальний апарат
Херсон
Tesla
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