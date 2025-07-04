російський дрон атакував жителя Комишан: чоловік отримав мінно-вибухову травму
Київ • УНН
4 липня російська армія атакувала безпілотником 53-річного жителя Комишан поблизу Херсона. Чоловіка госпіталізували з мінно-вибуховою травмою.
У п’ятницю, 4 липня російська армія атакувала безпілотником жителя Комишан поблизу Херсона, у 53-річного чоловіка діагностували мінно-вибухову травму. Про це інформує пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, передає УНН.
До лікарні шпиталізували жителя Комишан, котрий потрапив під удар російського БпЛА. У 53-річного чоловіка діагностували мінно-вибухову травму
"Нині медики його дообстежують", - додали у пресслужбі.
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У четвер, 3 липня у Дніпровському районі Херсона окупанти атакували медзаклад безпілотниками, пошкодивши кілька карет швидкої допомоги, цивільні автівки та вікна.
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