російський дрон атакував жителя Комишан: чоловік отримав мінно-вибухову травму

У п’ятницю, 4 липня російська армія атакувала безпілотником жителя Комишан поблизу Херсона, у 53-річного чоловіка діагностували мінно-вибухову травму. Про це інформує пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, передає УНН.

До лікарні шпиталізували жителя Комишан, котрий потрапив під удар російського БпЛА. У 53-річного чоловіка діагностували мінно-вибухову травму - йдеться в повідомленні.

"Нині медики його дообстежують", - додали у пресслужбі.

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У четвер, 3 липня у Дніпровському районі Херсона окупанти атакували медзаклад безпілотниками, пошкодивши кілька карет швидкої допомоги, цивільні автівки та вікна.

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