Російські дрони атакували медзаклад у Херсоні: пошкодили "швидкі"
Київ • УНН
У Дніпровському районі Херсона окупанти атакували медзаклад безпілотниками, пошкодивши кілька карет швидкої допомоги, цивільні автівки та вікна. Постраждалих немає.
У Херсоні російські війська атакували медичний заклад, є пошкодження автомобілів швидкої допомоги, повідомили у Херсонській ОВА у четвер у Telegram, пише УНН.
Окупанти атакували безпілотниками один з медзакладів у Дніпровському районі. Внаслідок скидів з БпЛА пошкоджено кілька карет швидкої допомоги та цивільні автівки
Також вказано, що понівечено вікна в одному з приміщень закладу.
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
Доповнення
За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, минулої доби Херсонщина зазнала ворожих атак дронами, артилерією та авіацією, пошкоджено 2 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. Внаслідок російської агресії 9 людей отримали поранення.
Як повідомили в ОВА, уже 3 липня вранці, орієнтовно о 07:00, російські військові атакували з дрона Дніпровський район Херсона. Ворог скинув вибухівку на 75-річну жінку. Нині вона у лікарні.