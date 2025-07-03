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Російські дрони атакували медзаклад у Херсоні: пошкодили "швидкі"

Київ • УНН

 • 285 перегляди

У Дніпровському районі Херсона окупанти атакували медзаклад безпілотниками, пошкодивши кілька карет швидкої допомоги, цивільні автівки та вікна. Постраждалих немає.

Російські дрони атакували медзаклад у Херсоні: пошкодили "швидкі"

У Херсоні російські війська атакували медичний заклад, є пошкодження автомобілів швидкої допомоги, повідомили у Херсонській ОВА у четвер у Telegram, пише УНН.

Окупанти атакували безпілотниками один з медзакладів у Дніпровському районі. Внаслідок скидів з БпЛА пошкоджено кілька карет швидкої допомоги та цивільні автівки

- повідомили в ОВА.

Також вказано, що понівечено вікна в одному з приміщень закладу.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Доповнення

За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, минулої доби Херсонщина зазнала ворожих атак дронами, артилерією та авіацією, пошкоджено 2 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. Внаслідок російської агресії 9 людей отримали поранення.

Як повідомили в ОВА, уже 3 липня вранці, орієнтовно о 07:00, російські військові атакували з дрона Дніпровський район Херсона. Ворог скинув вибухівку на 75-річну жінку. Нині вона у лікарні.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаЗдоров'я
Херсон
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