Российские дроны атаковали медучреждение в Херсоне: повредили "скорые"

В Днепровском районе Херсона оккупанты атаковали медучреждение беспилотниками, повредив несколько карет скорой помощи, гражданские автомобили и окна. Пострадавших нет.

В Херсоне российские войска атаковали медицинское учреждение, есть повреждения автомобилей скорой помощи, сообщили в Херсонской ОВА в четверг в Telegram, пишет УНН. Оккупанты атаковали беспилотниками одно из медучреждений в Днепровском районе. В результате сбросов с БпЛА повреждено несколько карет скорой помощи и гражданские автомобили - сообщили в ОВА. Также указано, что изувечены окна в одном из помещений учреждения. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Дополнение По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за прошедшие сутки Херсонщина подверглась вражеским атакам дронами, артиллерией и авиацией, повреждены 2 многоэтажки и 7 частных домов. В результате российской агрессии 9 человек получили ранения. Как сообщили в ОВА, уже 3 июля утром, ориентировочно в 07:00, российские военные атаковали с дрона Днепровский район Херсона. Враг сбросил взрывчатку на 75-летнюю женщину. Сейчас она в больнице.