Херсонщина: РФ атаковала десятки населенных пунктов, повреждены дома, газопровод

За сутки с 4 на 5 июля армия РФ атаковала почти 50 населенных пунктов Херсонщины. Повреждены десятки жилых домов, газопровод, автозаправочная станция. Об этом информирует Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

По словам чиновника, за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились Херсон, Антоновка, Зимовник, Приднепровское, Садовое, Камышаны, Белозерка, Ромашково, Днепровское, Миролюбовка, Мирное, Молодецкое, Кизомыс, Велетенское, Надеевка, Новодмитровка, Никольское, Понятовка, Ингулец, Новотягинка, Станислав, Софиевка, Широкая Балка, Александровка, Берислав, Тараса Шевченко, Урожайное, Шляховое, Новоберислав, Тягинка, Львово, Республиканец, Одрадокаменка, Новоалександровка, Милово, Красный Яр, Дудчаны, Новая Каменка, Нововоронцовка, Любимовка, Осокоровка, Новорайск, Красный Маяк, Степное, Нововасильевка, Казацкое, Веселое и город Херсон.

российские военные били по социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 26 частных домов. - говорится в сообщении Прокудина.

"Также оккупанты повредили газопровод, автозаправочную станцию, гараж и частные автомобили", - добавил он.

Напомним

В Днепровском районе Херсона российский беспилотник сбросил боеприпас на 24-летнюю женщину. Пострадавшую с взрывной травмой и осколочными ранениями ног госпитализировали.

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