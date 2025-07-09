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Войска рф ударили дроном по Херсонщине: погиб годовалый мальчик

Киев • УНН

 • 310 просмотра

9 июля 2025 года войска рф атаковали дроном село Правдино на Херсонщине. В результате атаки погиб годовалый мальчик, а 64-летняя женщина получила контузию и черепно-мозговые травмы.

Войска рф ударили дроном по Херсонщине: погиб годовалый мальчик

Днем 9 июля 2025 года войска рф в очередной раз атаковали дроном Херсонскую область. В результате чего погиб ребенок. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

В селе Правдино Белозерской общины россияне атаковали с дрона годовалого мальчика и пожилую женщину, которые находились во дворе дома. К сожалению, от полученных ранений ребенок погиб на месте. Мои искренние соболезнования родным и близким невинно убитого малыша

- говорится в сообщении.

Прокудин также добавил, что бригада "скорой" оказала помощь 64-летней местной жительнице, которая получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. Пострадавшая отказалась от госпитализации.

Напомним

За сутки 4-5 июля армия рф атаковала почти 50 населенных пунктов Херсонской области, повредив десятки жилых домов, газопровод и автозаправочную станцию. Среди пострадавших объектов — 2 многоэтажки и 26 частных домов.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
Прокудин Александр Сергеевич
Херсонская область
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