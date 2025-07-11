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Сили ППО збили російський безпілотник над Дніпропетровщиною: відео

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Сили протиповітряної оборони збили ворожий безпілотник у небі над Дніпропетровською областю. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Сили ППО збили російський безпілотник над Дніпропетровщиною: відео

Сили ППО збили російський безпілотник у небі над Дніпропетровською областю. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Мінус безпілотник. Ворожу ціль над областю знищили оборонці неба. Про це сповістили в Повітряному командуванні. Дякую

– написав Сергій Лисак.

Також він опублікував відповідне відео.

Нагадаємо

У п’ятницю 11 липня російські окупанти вбили жителя Херсона. Вони атакували його ударним дроном. Чоловік їхав на велосипеді у Дніпровському районі міста: удар спричинив травми, несумісні з життям.

Також УНН повідомляв, що станом на 8:00 у Києві кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу в Києві збільшилася до 28 осіб.

Євген Устименко

Євген Устименко

Війна
Дніпропетровська область
Херсон
Київ
Tesla
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