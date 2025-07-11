Силы ПВО сбили российский беспилотник над Днепропетровщиной: видео
Киев • УНН
Силы противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник в небе над Днепропетровской областью. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Силы ПВО сбили российский беспилотник в небе над Днепропетровской областью. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Минус беспилотник. Вражескую цель над областью уничтожили защитники неба. Об этом сообщили в Воздушном командовании. Спасибо
Также он опубликовал соответствующее видео.
Напомним
В пятницу 11 июля российские оккупанты убили жителя Херсона. Они атаковали его ударным дроном. Мужчина ехал на велосипеде в Днепровском районе города: удар повлек за собой травмы, несовместимые с жизнью.
Также УНН сообщал, что по состоянию на 8:00 в Киеве количество пострадавших в результате вражеского обстрела в Киеве увеличилось до 28 человек.