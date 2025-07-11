Силы ПВО сбили российский беспилотник над Днепропетровщиной: видео

Силы ПВО сбили российский беспилотник в небе над Днепропетровской областью. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Минус беспилотник. Вражескую цель над областью уничтожили защитники неба. Об этом сообщили в Воздушном командовании. Спасибо – написал Сергей Лысак.

Также он опубликовал соответствующее видео.

Напомним

В пятницу 11 июля российские оккупанты убили жителя Херсона. Они атаковали его ударным дроном. Мужчина ехал на велосипеде в Днепровском районе города: удар повлек за собой травмы, несовместимые с жизнью.

Также УНН сообщал, что по состоянию на 8:00 в Киеве количество пострадавших в результате вражеского обстрела в Киеве увеличилось до 28 человек.