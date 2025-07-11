Атака рф на Херсон 11 липня: від удару дрону загинув велосипедист

У п’ятницю, 11 липня, близько 11:00 росіяни вбили жителя Херсона ударним дроном. Про це повідомив у Telegram начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько, передає УНН.

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Окупанти з дрона атакували чоловіка, який їхав на велосипеді у Дніпровському районі міста. Чоловік отримав травми, несумісні з життям, написав Шанько.

До того він повідомив, що росіяни впродовж минулої доби обстріляли Херсон, Садове та Антонівку. Були пошкоджені та зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури – приватні будинки.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що 11 липня росіяни обстріляли заклад охорони здоров'я у Білозерці Херсонської області. Було пошкоджено будівлю закладу, постраждали пацієнт та двоє працівників – вони отримали вибухові та уламкові поранення.

Також УНН повідомляв, що напередодні російські війська атакували дроном село Правдине на Херсонщині. Внаслідок атаки загинув однорічний хлопчик, а 64-річна жінка отримала контузію та черепно-мозкові травми.