Атака рф на Херсон 11 июля: от удара дрона погиб велосипедист

В пятницу, 11 июля, около 11:00 россияне убили жителя Херсона ударным дроном. Об этом сообщил в Telegram начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько, передает УНН.

Детали

Оккупанты с дрона атаковали мужчину, который ехал на велосипеде в Днепровском районе города. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, написал Шанько.

До этого он сообщил, что россияне в течение минувших суток обстреляли Херсон, Садовое и Антоновку. Были повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры – частные дома.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что 11 июля россияне обстреляли учреждение здравоохранения в Белозерке Херсонской области. Было повреждено здание учреждения, пострадали пациент и двое сотрудников – они получили взрывные и осколочные ранения.

Также УНН сообщал, что накануне российские войска атаковали дроном село Правдино на Херсонщине. В результате атаки погиб годовалый мальчик, а 64-летняя женщина получила контузию и черепно-мозговые травмы.