Удар рф по Запорожской области: 58-летний мужчина погиб

$41.820.05
48.980.13
ukenru
Нападение на врача в Запорожье: появились детали инцидента в больнице
Эксклюзив
09:10 • 10105 просмотра
Нападение на врача в Запорожье: появились детали инцидента в больнице
Эксклюзив
08:32 • 21508 просмотра
ВСК займется анализом работы НАБУ и САП - Власенко
Эксклюзив
07:47 • 25507 просмотра
Более суток в Киеве ищут убийцу полковника СБУ: что известно
Эксклюзив
06:48 • 27357 просмотра
Авиационные предприятия должны попасть в Defence City, критерии нужно смягчить - Гудыменко
Эксклюзив
06:21 • 26746 просмотра
В Киеве посреди дня были включены уличные фонари: в КГГА объяснили причину
Эксклюзив
11 июля, 05:21 • 22572 просмотра
Как помочь ребенку развить эмоциональную устойчивость: советы психолога
11 июля, 02:07 • 22861 просмотра
Трамп готовит "важное заявление" по России на фоне отсутствия прогресса в переговорах
Эксклюзив
10 июля, 14:43 • 135725 просмотра
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
10 июля, 13:59 • 142428 просмотра
Без самолетостроения нет полной обороны: почему авиация должна быть в Defence City
10 июля, 13:33 • 66384 просмотра
Украина привлекла 10 млрд евро: Зеленский заявил, что на Конференции по восстановлению подписано 200 соглашений
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
4м/с
41%
747мм
Популярные новости
Утренний взрыв в Харькове: враг атакует город ударными дронами11 июля, 02:42 • 30265 просмотра
Атака на Харьков «шахедами»: есть попадания в жилую застройку и медучреждение11 июля, 03:12 • 35111 просмотра
Затягивание может быть равносильно саботажу: когда АРМА наконец выберет управляющего для ТРЦ "Гулливер"11 июля, 05:00 • 47554 просмотра
К экс-министру Кубракову пришли с обысками - источник07:56 • 17341 просмотра
Армани анонсировал возвращение после проблем со здоровьем09:16 • 11609 просмотра
публикации
Затягивание может быть равносильно саботажу: когда АРМА наконец выберет управляющего для ТРЦ "Гулливер"11 июля, 05:00 • 48364 просмотра
Автомобиль почти за 3 миллиона: объяснит ли глава АРМА Дума, кто и зачем одобрил эту "роскошную" закупку10 июля, 15:21 • 98375 просмотра
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
10 июля, 14:43 • 135725 просмотра
Без самолетостроения нет полной обороны: почему авиация должна быть в Defence City
Эксклюзив
10 июля, 13:59 • 142428 просмотра
Судебная тишина и зарплата 641 тысяча гривен: что известно о деле главного юриста НБУ Александра Зимы10 июля, 12:07 • 124798 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Италия
Харьков
Реклама
УНН Lite
Армани анонсировал возвращение после проблем со здоровьем09:16 • 12241 просмотра
Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли из-за продажи винодельни10 июля, 17:43 • 35904 просмотра
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре9 июля, 08:49 • 177739 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 304628 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 481309 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
Эль-Паис
Ланцет (барражирующий боеприпас)

Удар рф по Запорожской области: 58-летний мужчина погиб

Киев • УНН

 • 620 просмотра

В Запорожской области 58-летний мужчина погиб в результате вражеского артиллерийского обстрела Степногорской общины. Тело обнаружили после удара по жилой застройке.

Удар рф по Запорожской области: 58-летний мужчина погиб

В Запорожской области в результате вражеского удара по Степногорской общине погиб 58-летний мужчина. Об этом сообщил в Telegram начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает УНН.

Детали

58-летний мужчина погиб в результате вражеского обстрела Степногорской общины. Тело погибшего обнаружили после артиллерийского обстрела по жилой застройке

– написал Федоров.

Дополнение

По словам Ивана Федорова, в течение суток оккупанты нанесли 592 удара по 16 населенным пунктам Запорожской области. В частности, российские войска совершили 7 авиационных ударов по Плавням, Гуляйполю, Зализничному, Белогорью и Новоандреевке.

Напомним

В пятницу 11 июля российские оккупанты убили жителя Херсона. Они атаковали его ударным дроном. Мужчина ехал на велосипеде в Днепровском районе города: удар повлек за собой травмы, несовместимые с жизнью.

Также УНН сообщал, что 11 июля россияне обстреляли учреждение здравоохранения в Белозерке Херсонской области. Было повреждено здание учреждения, пострадали пациент и двое сотрудников – они получили взрывные и осколочные ранения.

В то же время Силы противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник в небе над Днепропетровской областью.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоВойна
Днепропетровская область
Запорожская область
Херсон
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9