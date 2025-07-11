Удар рф по Запорожской области: 58-летний мужчина погиб

В Запорожской области в результате вражеского удара по Степногорской общине погиб 58-летний мужчина. Об этом сообщил в Telegram начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает УНН.

Детали

58-летний мужчина погиб в результате вражеского обстрела Степногорской общины. Тело погибшего обнаружили после артиллерийского обстрела по жилой застройке – написал Федоров.

Дополнение

По словам Ивана Федорова, в течение суток оккупанты нанесли 592 удара по 16 населенным пунктам Запорожской области. В частности, российские войска совершили 7 авиационных ударов по Плавням, Гуляйполю, Зализничному, Белогорью и Новоандреевке.

Напомним

В пятницу 11 июля российские оккупанты убили жителя Херсона. Они атаковали его ударным дроном. Мужчина ехал на велосипеде в Днепровском районе города: удар повлек за собой травмы, несовместимые с жизнью.

Также УНН сообщал, что 11 июля россияне обстреляли учреждение здравоохранения в Белозерке Херсонской области. Было повреждено здание учреждения, пострадали пациент и двое сотрудников – они получили взрывные и осколочные ранения.

В то же время Силы противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник в небе над Днепропетровской областью.