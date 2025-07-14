77-річна жінка поранена внаслідок атаки по Запорізькій області
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки по Пологівському району Запорізької області поранено 77-річну жінку. Окупанти завдали 490 ударів по 10 населених пунктах регіону, включаючи авіаудари, атаки БпЛА, обстріли з РСЗВ та артилерійські удари.
77-річна жінка поранена внаслідок ворожої атаки по Пологівському району Запорізької області. Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров, інформує УНН.
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За його словами, загалом упродовж доби окупанти завдали 490 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, війська рф здійснили 4 авіаційних удари по Гуляйполю та Малинівці. Крім того:
- 342 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Степове, Камʼянське, Гуляйполе, Малинівку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Микільське;
- 5 обстрілів із РСЗВ накрили Кам’янське, Щербаки та Малу Токмачку;
- 139 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Степового Гуляйполя, Єгорівки, Малинівки, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
"Надійшло 3 повідомлення про руйнування приватних будинків, гаражів та автомобілів", - розповів Федоров.
Нагадаємо
11 липня у Запорізькій області внаслідок ворожого удару по Степногірській громаді загинув 58-річний чоловік. Тіло загиблого виявили після артилерійського обстрілу по житловій забудові.
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