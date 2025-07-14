77-річна жінка поранена внаслідок атаки по Запорізькій області

Затягування може дорівнювати саботажу: коли АРМА нарешті обере управителя для ТРЦ “Гулівер”

Затягування може дорівнювати саботажу: коли АРМА нарешті обере управителя для ТРЦ “Гулівер”

Затягування може дорівнювати саботажу: коли АРМА нарешті обере управителя для ТРЦ “Гулівер”

Затягування може дорівнювати саботажу: коли АРМА нарешті обере управителя для ТРЦ “Гулівер” 11 липня, 05:00 • 212335 перегляди