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77-річна жінка поранена внаслідок атаки по Запорізькій області

Київ • УНН

 • 1536 перегляди

Внаслідок ворожої атаки по Пологівському району Запорізької області поранено 77-річну жінку. Окупанти завдали 490 ударів по 10 населених пунктах регіону, включаючи авіаудари, атаки БпЛА, обстріли з РСЗВ та артилерійські удари.

77-річна жінка поранена внаслідок атаки по Запорізькій області

77-річна жінка поранена внаслідок ворожої атаки по Пологівському району Запорізької області. Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, загалом упродовж доби окупанти завдали 490 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, війська рф здійснили 4 авіаційних удари по Гуляйполю та Малинівці. Крім того:

  • 342 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Степове, Камʼянське, Гуляйполе, Малинівку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Микільське;
    • 5 обстрілів із РСЗВ накрили Кам’янське, Щербаки та Малу Токмачку;
      • 139 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Степового Гуляйполя, Єгорівки, Малинівки, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

        "Надійшло 3 повідомлення про руйнування приватних будинків, гаражів та автомобілів", - розповів Федоров.

        Нагадаємо

        11 липня у Запорізькій області внаслідок ворожого удару по Степногірській громаді загинув 58-річний чоловік. Тіло загиблого виявили після артилерійського обстрілу по житловій забудові.

        Російський дрон атакував авто на Запоріжжі: троє постраждалих08.07.25, 17:03 • 1288 переглядiв

        Вадим Хлюдзинський

        Вадим Хлюдзинський

        Війна
        Запорізька область
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