У Запоріжжі сталася пожежа на даху багатоповерхівки внаслідок атаки рф - ОВА
Київ • УНН
У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа на даху багатоповерхівки. За попередніми даними, люди не постраждали.
Унаслідок ворожої атаки рф сталася пожежа на даху багатоповерхівки внаслідок атаки рф. Попередньо, люди не постраждали. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Внаслідок ворожої атаки сталася пожежа на даху багатоповерхівки. Попередньо, люди не постраждали
Згодом він повідомив, що станом на 22:00 над Запоріжжям "шахедів" не спостерігалося.
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У Чернігові зафіксовано 5 вибухів, попередньо, постраждалих немає.