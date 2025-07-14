В Запорожье произошел пожар на крыше многоэтажки в результате атаки рф - ОВА
Киев • УНН
В Запорожье в результате вражеской атаки произошел пожар на крыше многоэтажки. По предварительным данным, люди не пострадали.
В результате вражеской атаки рф произошел пожар на крыше многоэтажки. Предварительно, люди не пострадали. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
В результате вражеской атаки произошел пожар на крыше многоэтажки. Предварительно, люди не пострадали
Впоследствии он сообщил, что по состоянию на 22:00 над Запорожьем "шахедов" не наблюдалось.
Напомним
В Чернигове зафиксировано 5 взрывов, предварительно, пострадавших нет.