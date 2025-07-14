П'ять вибухів пролунало у Чернігові, на околицях міста впали два "шахеди"
Київ • УНН
У Чернігові зафіксовано п'ять вибухів, попередньо без постраждалих. На околицях міста впали два "шахеди", інформація щодо руйнувань уточнюється.
У Чернігові зафіксовано 5 вибухів, попередньо, постраждалих немає. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, передає УНН.
На околицях міста було зафіксовано падіння двох "шахедів". Інформація по руйнуванням та травмованим уточнюється
Згодом він повідомив, що було зафіксовано 5 вибухів, а інформації про постраждалих людей не надходило.
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