Пять взрывов прогремели в Чернигове, на окраинах города упали два "шахеда"
Киев • УНН
В Чернигове зафиксировано пять взрывов, предварительно без пострадавших. На окраинах города упали два "шахеда", информация о разрушениях уточняется.
В Чернигове зафиксировано 5 взрывов, предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, передает УНН.
На окраинах города было зафиксировано падение двух "шахедов". Информация по разрушениям и травмированным уточняется
Впоследствии он сообщил, что было зафиксировано 5 взрывов, а информации о пострадавших людях не поступало.
Напомним
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