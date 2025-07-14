Пять взрывов прогремели в Чернигове, на окраинах города упали два "шахеда"

В Чернигове зафиксировано 5 взрывов, предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, передает УНН.

На окраинах города было зафиксировано падение двух "шахедов". Информация по разрушениям и травмированным уточняется - сообщил Брижинский.

Впоследствии он сообщил, что было зафиксировано 5 взрывов, а информации о пострадавших людях не поступало.

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