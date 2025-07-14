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Пять взрывов прогремели в Чернигове, на окраинах города упали два "шахеда"

Киев • УНН

 • 3590 просмотра

В Чернигове зафиксировано пять взрывов, предварительно без пострадавших. На окраинах города упали два "шахеда", информация о разрушениях уточняется.

Пять взрывов прогремели в Чернигове, на окраинах города упали два "шахеда"

В Чернигове зафиксировано 5 взрывов, предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, передает УНН.

На окраинах города было зафиксировано падение двух "шахедов". Информация по разрушениям и травмированным уточняется 

- сообщил Брижинский.

Впоследствии он сообщил, что было зафиксировано 5 взрывов, а информации о пострадавших людях не поступало.

Напомним

россияне ударили по учебному заведению в Сумах, пострадали шесть человек.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Шахед-136
Чернигов
Сумы
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