У Сумах росіяни вдарили по навчальному закладу: постраждали шестеро людей

росіяни вдарили по навчальному закладу в Сумах, постраждали шестеро людей, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Менш ніж за годину ворог завдав повторного удару — саме в той момент, коли співробітники ДСНС продовжували роботи. ...надзвичайники встигли перейти до безпечнішого укриття - йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, згодом під удар потрапив медичний заклад. Попередньо, травмовані ще четверо людей. Внаслідок атаки загорілася покрівля триповерхової будівлі.

Попри складну безпекову ситуацію та високе пожежне навантаження, рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати всі осередки горіння - резюмували рятувальники.

У Сумах від ранку через атаки рф дронами вже 11 постраждалих, серед них студент