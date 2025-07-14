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У Сумах від ранку через атаки рф дронами вже 11 постраждалих, серед них студент

Київ • УНН

 • 746 перегляди

У Сумах внаслідок російських атак дронами постраждали 11 осіб. Один 19-річний хлопець госпіталізований, решта на амбулаторному лікуванні.

У Сумах від ранку через атаки рф дронами вже 11 постраждалих, серед них студент

У Сумах через сьогоднішні атаки російських військ дронами відомо про вже 11 постраждалих, повідомив у понеділок голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.

Сьогодні ворог атакує Суми ударними БпЛА, вже 11 постраждалих звернулися за медичною допомогою

- написав Григоров.

За наведеними ним даними, сьогодні близько 11:00 росіяни атакували навчальний закладу у Сумах, потім били повторно.

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"Поранені троє чоловіків та троє жінок. Серед поранених працівники закладу, студент. Їм надали необхідну допомогу. 19-річний хлопець госпіталізований", - написав Григоров.

Решта постраждалих, з його слів, на амбулаторному лікуванні.

"Також згодом сьогодні ворог атакував медичний заклад у Сумській громаді. Поранені 5 людей. Їм надається медична допомога", - зазначив Григоров.

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Доповнення

Загалом за останню добу ворог, за наведеними головою ОВА даними, обстріляв 32 населені пункти у 14 громадах області. Зафіксовано 90 обстрілів. Найбільше під ударами були Сумський та Шосткинський райони.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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