Кількість постраждалих від удару по лікарні у Сумах зросла до чотирьох

У результаті ворожого удару по медзакладу Сум кількість постраждалих зросла до чотирьох. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

До чотирьох зросла кількість постраждалих внаслідок удару ворожого БпЛА по медзакладу Сум - повідомив голова ОВА.

За його словами, поранені – чоловіки. Попередньо, їхній стан неважкий. Усім надається необхідна медична допомога.

Додамо

Крім того, внаслідок удару пошкоджено будівлю лікарні та один автомобіль.

На місці тривають відновлювальні роботи й ліквідація наслідків атаки.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, Сумська громада зазнала третьої за день атаки ворожого БпЛА, який влучив у медичний заклад. Внаслідок удару виникла пожежа.