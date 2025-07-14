рф уже тричі атакувала Суми: ворожий дрон вдарив по лікарні, є постраждалий

$41.780.04
48.840.13
ukenru
50 тисяч грн одноразово та близько 7 тисяч кожного місяця: Кабмін погодив збільшення допомоги до та після народження дитини
10:15 • 1548 перегляди
50 тисяч грн одноразово та близько 7 тисяч кожного місяця: Кабмін погодив збільшення допомоги до та після народження дитини
08:14 • 10406 перегляди
Додаткові сесії НМТ: хто може взяти участь та як подати документи
Ексклюзив
07:47 • 20245 перегляди
“Цю воду в принципі не можна вживати”: подробиці масового отруєння на Закарпатті
06:59 • 20836 перегляди
Білоруський вертоліт збив російський ударний дрон, який летів в Україну - джерела
06:07 • 24769 перегляди
Спецпредставник Трампа Келлог прибув до України: на порядку денному - зброя і санкції
Ексклюзив
06:03 • 26874 перегляди
Чому їжаки стали активні вдень: чи це ознака екологічних проблем в Україні
14 липня, 04:09 • 35219 перегляди
Трамп сьогодні оголосить про надання Україні наступальної зброї - Axios
13 липня, 18:39 • 36157 перегляди
США нададуть рекордну кількість зброї Україні та ухвалять найжорсткіші санкції проти рф - сенатор Грем
Ексклюзив
13 липня, 06:45 • 53226 перегляди
Тиждень сповільнення, глибини й внутрішніх процесів: астропрогноз на 14–20 липня
12 липня, 18:07 • 79133 перегляди
Зеленський анонсував багаторівневу домовленість щодо Patriot, а також дронові операції на території рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+30°
2м/с
34%
750мм
Популярнi новини
"путін приємно розмовляє, а потім усіх бомбить": Трамп пообіцяв Україні ракети до Patriot14 липня, 01:09 • 12930 перегляди
путін бідкається на байдужість Заходу до інтересів росії14 липня, 02:10 • 29291 перегляди
Трамп стане першим світовим лідером, якого британський монарх двічі прийме з держвізитом - NYT14 липня, 02:47 • 4212 перегляди
Атака росіян на Сумщину: є загиблі та поранені, зруйновані будинки06:11 • 27019 перегляди
Переговори щодо припинення війни: росія звинувачує Україну і США у "небажанні домовлятися"07:12 • 7600 перегляди
Публікації
Відповідальність "за того хлопця": чи повинно підприємство відповідати за дії свого контрагента?
Ексклюзив
11 липня, 14:42 • 252695 перегляди
Гроші без квесту: як SEPA може змінити життя українського бізнесу та чи вплине вона на курс євро
Ексклюзив
11 липня, 14:05 • 247530 перегляди
Затягування може дорівнювати саботажу: коли АРМА нарешті обере управителя для ТРЦ “Гулівер”11 липня, 05:00 • 231078 перегляди
Авто за майже 3 мільйони: чи пояснить голова АРМА Дума, хто і навіщо схвалив цю “розкішну” закупівлю10 липня, 15:21 • 249010 перегляди
Виконали контракт − відповідальні за контрагента? Експерти звертають увагу на прогалини у підходах до відповідальності замовників у господарських відносинах
Ексклюзив
10 липня, 14:43 • 277314 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Джо Байден
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Крим
Реклама
УНН Lite
У Дубровнику знайшли судно XVIII століття під час прокладання трубопроводу13 липня, 10:58 • 32972 перегляди
Експрем'єр Британії встановлює басейн за пів мільйона фунтів із "невидимою" підлогою у своєму маєтку13 липня, 08:31 • 30753 перегляди
П’ять індійських фільмів, які вас здивують: що подивитися у вільний час12 липня, 14:30 • 116185 перегляди
Джастін Бібер повертається з альбомом Swag в який включив особисту драму11 липня, 15:54 • 80484 перегляди
Римейк "Фантастичної четвірки" фокусується на сім'ї та єдності, пояснює Педро Паскаль11 липня, 15:30 • 83974 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
The New York Times
Ель Паїс
Ланцет (баражуючий боєприпас)

рф уже тричі атакувала Суми: ворожий дрон вдарив по лікарні, є постраждалий

Київ • УНН

 • 246 перегляди

Сумська громада зазнала третьої за день атаки ворожого БпЛА, який влучив у медичний заклад. Внаслідок удару виникла пожежа, є один поранений.

рф уже тричі атакувала Суми: ворожий дрон вдарив по лікарні, є постраждалий

Суми зазнали третьої за сьогодні ворожої атаки, удар прийшовся по одній із лікарень міста, сталася пожежа, відомо про постраждалого, повідомили у понеділок голова Сумської ОВА Олег Григоров та голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко у Telegram, пише УНН.

Втретє сьогодні ворожий БпЛА атакував Сумську громаду, здійнялася пожежа. Цього разу росіяни поцілили по медичному закладу. Попередньо, одна людина поранена

- написав Григоров.

"Після повторного удару по закладу освіти ворог знову атакував місто. Удар прийшовся по одній із лікарень у Сумах", - додав Кривошеєнко.

З його слів, у результаті атаки пошкоджено будівлю, є загорання. 

6 людей постраждали від атаки рф дроном на навчальний заклад у Сумах14.07.25, 12:03 • 1780 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Україна
Суми
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9