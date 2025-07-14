рф уже тричі атакувала Суми: ворожий дрон вдарив по лікарні, є постраждалий
Київ • УНН
Сумська громада зазнала третьої за день атаки ворожого БпЛА, який влучив у медичний заклад. Внаслідок удару виникла пожежа, є один поранений.
Суми зазнали третьої за сьогодні ворожої атаки, удар прийшовся по одній із лікарень міста, сталася пожежа, відомо про постраждалого, повідомили у понеділок голова Сумської ОВА Олег Григоров та голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко у Telegram, пише УНН.
Втретє сьогодні ворожий БпЛА атакував Сумську громаду, здійнялася пожежа. Цього разу росіяни поцілили по медичному закладу. Попередньо, одна людина поранена
"Після повторного удару по закладу освіти ворог знову атакував місто. Удар прийшовся по одній із лікарень у Сумах", - додав Кривошеєнко.
З його слів, у результаті атаки пошкоджено будівлю, є загорання.
6 людей постраждали від атаки рф дроном на навчальний заклад у Сумах14.07.25, 12:03 • 1780 переглядiв