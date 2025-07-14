рф уже тричі атакувала Суми: ворожий дрон вдарив по лікарні, є постраждалий

Суми зазнали третьої за сьогодні ворожої атаки, удар прийшовся по одній із лікарень міста, сталася пожежа, відомо про постраждалого, повідомили у понеділок голова Сумської ОВА Олег Григоров та голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко у Telegram, пише УНН.

Втретє сьогодні ворожий БпЛА атакував Сумську громаду, здійнялася пожежа. Цього разу росіяни поцілили по медичному закладу. Попередньо, одна людина поранена - написав Григоров.

"Після повторного удару по закладу освіти ворог знову атакував місто. Удар прийшовся по одній із лікарень у Сумах", - додав Кривошеєнко.

З його слів, у результаті атаки пошкоджено будівлю, є загорання.

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