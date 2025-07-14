6 людей постраждали від атаки рф дроном на навчальний заклад у Сумах
Київ • УНН
У Сумах 6 людей постраждали внаслідок атаки ворожого безпілотника на навчальний заклад 14 липня 2025 року. Окружна прокуратура міста Суми проводить досудове розслідування за фактом воєнних злочинів.
У Сумах через чергову атаку ворожого безпілотника на навчальний заклад постраждали 6 людей, повідомили у Сумській обласній прокуратурі у понеділок, пише УНН.
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За даними слідства, 14 липня 2025 року близько 11:00 окупанти атакували безпілотником один із навчальних закладів міста Суми.
"Унаслідок атаки ворога поранено 6 людей", - повідомили у прокуратурі.
Проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
Суми зазнали атаки рф: ворог дроном вдарив по закладу освіти, відомо про поранених14.07.25, 11:21 • 2110 переглядiв