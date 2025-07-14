Суми зазнали атаки рф: ворог дроном вдарив по закладу освіти, відомо про поранених
Київ • УНН
У Сумській громаді ворожий БпЛА атакував навчальний заклад, спричинивши поранення та пошкодження будівель. На місці працюють відповідні служби для з'ясування деталей.
Суми зазнали атаки рф, ворог вдарив по закладу освіти, відомо про поранених, повідомив у понеділок голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.
Ворожий БпЛА атакував один із навчальних закладів на території Сумської громади. Внаслідок атаки є поранені
За даними в.о. Сумського міського голови, секретаря Сумської міської ради Артема Кобзаря у Telegram, "сьогодні зафіксовано приліт ворожого БпЛА по даху одного з навчальних закладів міста". Зі слів Кобзаря, відомо про хлопця з пораненням ноги.
Зі слів Григорова, також пошкоджені будівлі.
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