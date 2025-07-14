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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Суми зазнали атаки рф: ворог дроном вдарив по закладу освіти, відомо про поранених

Київ • УНН

 • 2166 перегляди

У Сумській громаді ворожий БпЛА атакував навчальний заклад, спричинивши поранення та пошкодження будівель. На місці працюють відповідні служби для з'ясування деталей.

Суми зазнали атаки рф: ворог дроном вдарив по закладу освіти, відомо про поранених

Суми зазнали атаки рф, ворог вдарив по закладу освіти, відомо про поранених, повідомив у понеділок голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.

Ворожий БпЛА атакував один із навчальних закладів на території Сумської громади. Внаслідок атаки є поранені

- написав Григоров.

За даними в.о. Сумського міського голови, секретаря Сумської міської ради Артема Кобзаря у Telegram, "сьогодні зафіксовано приліт ворожого БпЛА по даху одного з навчальних закладів міста". Зі слів Кобзаря, відомо про хлопця з пораненням ноги.

Зі слів Григорова, також пошкоджені будівлі.

Атака росіян на Сумщину: є загиблі та поранені, зруйновані будинки14.07.25, 09:11 • 23250 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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