Суми зазнали атаки рф: ворог дроном вдарив по закладу освіти, відомо про поранених

Суми зазнали атаки рф, ворог вдарив по закладу освіти, відомо про поранених, повідомив у понеділок голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.

Ворожий БпЛА атакував один із навчальних закладів на території Сумської громади. Внаслідок атаки є поранені - написав Григоров.

За даними в.о. Сумського міського голови, секретаря Сумської міської ради Артема Кобзаря у Telegram, "сьогодні зафіксовано приліт ворожого БпЛА по даху одного з навчальних закладів міста". Зі слів Кобзаря, відомо про хлопця з пораненням ноги.

Зі слів Григорова, також пошкоджені будівлі.

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