Сумы подверглись атаке рф: враг дроном ударил по учебному заведению, известно о раненых
Киев • УНН
В Сумской громаде вражеский БпЛА атаковал учебное заведение, причинив ранения и повреждения зданий. На месте работают соответствующие службы для выяснения деталей.
Сумы подверглись атаке рф, враг ударил по учебному заведению, известно о раненых, сообщил в понедельник глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.
Вражеский БпЛА атаковал одно из учебных заведений на территории Сумской громады. В результате атаки есть раненые
По данным и.о. Сумского городского головы, секретаря Сумского городского совета Артема Кобзаря в Telegram, "сегодня зафиксирован прилет вражеского БпЛА по крыше одного из учебных заведений города". По словам Кобзаря, известно о парне с ранением ноги.
По словам Григорова, также повреждены здания.
Атака россиян на Сумщину: есть погибшие и раненые, разрушены дома14.07.25, 09:11 • 20268 просмотров