Сумы подверглись атаке рф: враг дроном ударил по учебному заведению, известно о раненых

Сумы подверглись атаке рф, враг ударил по учебному заведению, известно о раненых, сообщил в понедельник глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.

Вражеский БпЛА атаковал одно из учебных заведений на территории Сумской громады. В результате атаки есть раненые - написал Григоров.

По данным и.о. Сумского городского головы, секретаря Сумского городского совета Артема Кобзаря в Telegram, "сегодня зафиксирован прилет вражеского БпЛА по крыше одного из учебных заведений города". По словам Кобзаря, известно о парне с ранением ноги.

По словам Григорова, также повреждены здания.

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