Атака россиян на Сумщину: есть погибшие и раненые, разрушены дома
Киев • УНН
В ночь на 14 июля российские оккупанты атаковали Шосткинскую и Сумскую общины на Сумщине. В результате ударов погибли двое мужчин, четверо жителей получили ранения, среди них 7-летний ребенок.
В ночь на 14 июля российские оккупанты атаковали в Сумской области Шосткинскую и Сумскую общины, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил в Telegram начальник областной военной администрации Олег Григоров, передает УНН.
Детали
В Шосткинской общине в результате ударов БПЛА и управляемых авиабомб погибли двое мужчин – 50 и 55 лет. Также были ранены четверо жителей одного из многоквартирных домов – среди них 7-летний ребенок. 30-летняя женщина с сыном оказались в больнице, травмы не являются тяжелыми.
Еще одну 30-летнюю женщину прооперировали. Также к медикам обратился 30-летний мужчина – его отправили на амбулаторное лечение.
В Шостке повреждены около 30 многоэтажных, частных домов и нежилых зданий. Был разрушен объект гражданской инфраструктуры.
Также Григоров сообщил, что в Сумской общине в результате попаданий беспилотника возник пожар. Повреждены нежилые здания. К счастью, обошлось без пострадавших.
Кроме того, в ГСЧС сообщили, что спасатели в Сумах ликвидировали пожар на одном из объектов гражданской инфраструктуры. Пострадавших нет.
Напомним
В ночь на 14 июля российские войска атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, 10 из которых сбили.