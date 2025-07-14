Атака россиян на Сумщину: есть погибшие и раненые, разрушены дома

$41.820.00
48.980.00
ukenru
Белорусский вертолет сбил российский ударный дрон, летевший в Украину - источники
06:59 • 250 просмотра
Белорусский вертолет сбил российский ударный дрон, летевший в Украину - источники
06:07 • 3574 просмотра
Спецпредставитель Трампа Келлог прибыл в Украину: на повестке дня - оружие и санкции
Эксклюзив
06:03 • 11177 просмотра
Почему ежи стали активны днем: признак ли это экологических проблем в Украине
04:09 • 25384 просмотра
Трамп сегодня объявит о предоставлении Украине наступательного оружия - Axios
13 июля, 18:39 • 29281 просмотра
США предоставят рекордное количество оружия Украине и примут самые жесткие санкции против РФ - сенатор Грэм
Эксклюзив
13 июля, 06:45 • 50833 просмотра
Неделя замедления, глубины и внутренних процессов: астропрогноз на 14–20 июля
12 июля, 18:07 • 77729 просмотра
Зеленский анонсировал многоуровневую договоренность по Patriot, а также дроновые операции на территории рф
12 июля, 17:25 • 99205 просмотра
Зеленский встретился с Умеровым: говорили о дронах и, вероятно, новом назначении
12 июля, 16:32 • 114472 просмотра
Следующий "Рамштайн" состоится онлайн в ближайшие 10 дней – немецкий генерал
12 июля, 14:30 • 108787 просмотра
Пять индийских фильмов, которые вас удивят: что посмотреть в свободное время
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
0м/с
53%
751мм
Популярные новости
Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по территории РФ13 июля, 21:48 • 17798 просмотра
Враг уничтожает хлебные поля на Харьковщине: 60 гектаров пшеницы сгорело - ГСЧС13 июля, 23:19 • 17493 просмотра
Ночная атака на Харьковскую область: «шахеды» повредили промышленное предприятие в Чугуеве14 июля, 00:17 • 19253 просмотра
Мерц: 30% тарифы Трампа ударят по немецкому экспорту «в самое сердце»14 июля, 00:46 • 19719 просмотра
Путин жалуется на безразличие Запада к интересам России02:10 • 14800 просмотра
публикации
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
11 июля, 14:42 • 238667 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
Эксклюзив
11 июля, 14:05 • 233766 просмотра
Затягивание может быть равносильно саботажу: когда АРМА наконец выберет управляющего для ТРЦ "Гулливер"11 июля, 05:00 • 216944 просмотра
Автомобиль почти за 3 миллиона: объяснит ли глава АРМА Дума, кто и зачем одобрил эту "роскошную" закупку10 июля, 15:21 • 236066 просмотра
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
10 июля, 14:43 • 264762 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Олег Синегубов
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Черновцы
Львов
Реклама
УНН Lite
В Дубровнике нашли судно XVIII века при прокладке трубопровода13 июля, 10:58 • 24492 просмотра
Экс-премьер Британии устанавливает бассейн за полмиллиона фунтов с «невидимым» полом в своем поместье13 июля, 08:31 • 22967 просмотра
Пять индийских фильмов, которые вас удивят: что посмотреть в свободное время12 июля, 14:30 • 108797 просмотра
Джастин Бибер возвращается с альбомом Swag, в который включил личную драму11 июля, 15:54 • 73881 просмотра
Ремейк "Фантастической четверки" фокусируется на семье и единстве, объясняет Педро Паскаль11 июля, 15:30 • 77553 просмотра
Актуальное
Financial Times
MIM-104 Patriot
Хранитель
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Лекарственные средства

Атака россиян на Сумщину: есть погибшие и раненые, разрушены дома

Киев • УНН

 • 9590 просмотра

В ночь на 14 июля российские оккупанты атаковали Шосткинскую и Сумскую общины на Сумщине. В результате ударов погибли двое мужчин, четверо жителей получили ранения, среди них 7-летний ребенок.

Атака россиян на Сумщину: есть погибшие и раненые, разрушены дома

В ночь на 14 июля российские оккупанты атаковали в Сумской области Шосткинскую и Сумскую общины, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил в Telegram начальник областной военной администрации Олег Григоров, передает УНН.

Детали

В Шосткинской общине в результате ударов БПЛА и управляемых авиабомб погибли двое мужчин – 50 и 55 лет. Также были ранены четверо жителей одного из многоквартирных домов – среди них 7-летний ребенок. 30-летняя женщина с сыном оказались в больнице, травмы не являются тяжелыми.

Еще одну 30-летнюю женщину прооперировали. Также к медикам обратился 30-летний мужчина – его отправили на амбулаторное лечение.

В Шостке повреждены около 30 многоэтажных, частных домов и нежилых зданий. Был разрушен объект гражданской инфраструктуры.

Также Григоров сообщил, что в Сумской общине в результате попаданий беспилотника возник пожар. Повреждены нежилые здания. К счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, в ГСЧС сообщили, что спасатели в Сумах ликвидировали пожар на одном из объектов гражданской инфраструктуры. Пострадавших нет.

Напомним

В ночь на 14 июля российские войска атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, 10 из которых сбили.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоВойна
Днепропетровская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Шостка
Украина
Сумы
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9