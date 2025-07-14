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Атака росіян на Сумщину: є загиблі та поранені, зруйновані будинки

Київ • УНН

 • 12423 перегляди

У ніч на 14 липня російські окупанти атакували Шосткинську та Сумську громади на Сумщині. Внаслідок ударів загинули двоє чоловіків, четверо мешканців отримали поранення, серед них 7-річна дитина.

Атака росіян на Сумщину: є загиблі та поранені, зруйновані будинки

У ніч на 14 липня російські окупанти атакували на Сумщині Шосткинську та Сумську громади, є загиблі та поранені. Про це повідомив у Telegram начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає УНН.

Деталі

У Шосткинській громаді внаслідок ударів БПЛА та керованих авіабомб загинули двоє чоловіків – 50 та 55 років. Також були поранені четверо мешканців одного з багатоквартирних будинків – серед них 7-річна дитина. 30-річна жінка з сином опинились в лікарні, травми не є важкими.

Ще одну 30-річну жінку прооперували. Також до медиків звернувся 30-річний чоловік – його відправили на амбулаторне лікування.

У Шостці пошкоджені близько 30 багатоповерхових, приватних будинків і нежитлових будівель. Був зруйнований об’єкт цивільної інфраструктури.

Також Григоров повідомив, що у Сумській громаді внаслідок влучань безпілотника виникла пожежа. Пошкоджені нежитлові будівлі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Крім того, у ДСНС повідомили, що рятувальники у Сумах ліквідували пожежу на один з об’єктів цивільної інфраструктури. Постраждалих немає.

Нагадаємо

У ніч на 14 липня російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками, 10 з яких збили.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійна
Дніпропетровська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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Україна
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