6 человек пострадали от атаки РФ дроном на учебное заведение в Сумах
Киев • УНН
В Сумах 6 человек пострадали в результате атаки вражеского беспилотника на учебное заведение 14 июля 2025 года. Окружная прокуратура города Сумы проводит досудебное расследование по факту военных преступлений.
В Сумах в результате очередной атаки вражеского беспилотника на учебное заведение пострадали 6 человек, сообщили в Сумской областной прокуратуре в понедельник, пишет УНН.
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По данным следствия, 14 июля 2025 года около 11:00 оккупанты атаковали беспилотником одно из учебных заведений города Сумы.
"В результате атаки врага ранены 6 человек", - сообщили в прокуратуре.
Проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Сумы подверглись атаке рф: враг дроном ударил по учебному заведению, известно о раненых14.07.25, 11:21 • 2096 просмотров