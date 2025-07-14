6 человек пострадали от атаки РФ дроном на учебное заведение в Сумах

В Сумах в результате очередной атаки вражеского беспилотника на учебное заведение пострадали 6 человек, сообщили в Сумской областной прокуратуре в понедельник, пишет УНН.

Подробности

По данным следствия, 14 июля 2025 года около 11:00 оккупанты атаковали беспилотником одно из учебных заведений города Сумы.

"В результате атаки врага ранены 6 человек", - сообщили в прокуратуре.

Проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Сумы подверглись атаке рф: враг дроном ударил по учебному заведению, известно о раненых