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РФ уже трижды атаковала Сумы: вражеский дрон ударил по больнице, есть пострадавший

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Сумская община подверглась третьей за день атаке вражеского БпЛА, который попал в медицинское учреждение. В результате удара возник пожар, есть один раненый.

РФ уже трижды атаковала Сумы: вражеский дрон ударил по больнице, есть пострадавший

Сумы подверглись третьей за сегодня вражеской атаке, удар пришелся по одной из больниц города, произошел пожар, известно о пострадавшем, сообщили в понедельник глава Сумской ОВА Олег Григоров и глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко в Telegram, пишет УНН.

В третий раз сегодня вражеский БпЛА атаковал Сумскую общину, поднялся пожар. На этот раз россияне попали по медицинскому учреждению. Предварительно, один человек ранен

- написал Григоров.

"После повторного удара по учебному заведению враг снова атаковал город. Удар пришелся по одной из больниц в Сумах", - добавил Кривошеенко.

По его словам, в результате атаки повреждено здание, есть возгорание.

6 человек пострадали от атаки рф дроном на учебное заведение в Сумах14.07.25, 12:03 • 1726 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Украина
Сумы
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