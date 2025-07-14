РФ уже трижды атаковала Сумы: вражеский дрон ударил по больнице, есть пострадавший
Киев • УНН
Сумская община подверглась третьей за день атаке вражеского БпЛА, который попал в медицинское учреждение. В результате удара возник пожар, есть один раненый.
Сумы подверглись третьей за сегодня вражеской атаке, удар пришелся по одной из больниц города, произошел пожар, известно о пострадавшем, сообщили в понедельник глава Сумской ОВА Олег Григоров и глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко в Telegram, пишет УНН.
В третий раз сегодня вражеский БпЛА атаковал Сумскую общину, поднялся пожар. На этот раз россияне попали по медицинскому учреждению. Предварительно, один человек ранен
"После повторного удара по учебному заведению враг снова атаковал город. Удар пришелся по одной из больниц в Сумах", - добавил Кривошеенко.
По его словам, в результате атаки повреждено здание, есть возгорание.
6 человек пострадали от атаки рф дроном на учебное заведение в Сумах14.07.25, 12:03 • 1726 просмотров