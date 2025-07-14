РФ уже трижды атаковала Сумы: вражеский дрон ударил по больнице, есть пострадавший

Сумы подверглись третьей за сегодня вражеской атаке, удар пришелся по одной из больниц города, произошел пожар, известно о пострадавшем, сообщили в понедельник глава Сумской ОВА Олег Григоров и глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко в Telegram, пишет УНН.

В третий раз сегодня вражеский БпЛА атаковал Сумскую общину, поднялся пожар. На этот раз россияне попали по медицинскому учреждению. Предварительно, один человек ранен - написал Григоров.

"После повторного удара по учебному заведению враг снова атаковал город. Удар пришелся по одной из больниц в Сумах", - добавил Кривошеенко.

По его словам, в результате атаки повреждено здание, есть возгорание.

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