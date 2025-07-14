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Число пострадавших от удара по больнице в Сумах возросло до четырех

Киев • УНН

 • 66 просмотра

В результате удара вражеского БпЛА по медицинскому учреждению в Сумах пострадали четверо мужчин, их состояние нетяжелое. Повреждено здание больницы и автомобиль, продолжаются восстановительные работы.

Число пострадавших от удара по больнице в Сумах возросло до четырех

В результате вражеского удара по медучреждению Сум количество пострадавших возросло до четырех. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

До четырех возросло количество пострадавших в результате удара вражеского БпЛА по медучреждению Сум 

- сообщил глава ОВА.

По его словам, раненые – мужчины. Предварительно, их состояние нетяжелое. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Добавим

Кроме того, в результате удара повреждено здание больницы и один автомобиль.

На месте продолжаются восстановительные работы и ликвидация последствий атаки.

Напомним

Как сообщал УНН, Сумская община подверглась третьей за день атаке вражеского БпЛА, который попал в медицинское учреждение. В результате удара возник пожар.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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