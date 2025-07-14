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В Сумах с утра из-за атак рф дронами уже 11 пострадавших, среди них студент

Киев • УНН

 • 654 просмотра

В Сумах в результате российских атак дронами пострадали 11 человек. Один 19-летний парень госпитализирован, остальные на амбулаторном лечении.

В Сумах с утра из-за атак рф дронами уже 11 пострадавших, среди них студент

В Сумах из-за сегодняшних атак российских войск дронами известно уже об 11 пострадавших, сообщил в понедельник глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.

Сегодня враг атакует Сумы ударными БПЛА, уже 11 пострадавших обратились за медицинской помощью

- написал Григоров.

По приведенным им данным, сегодня около 11:00 россияне атаковали учебное заведение в Сумах, затем били повторно.

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"Ранены трое мужчин и трое женщин. Среди раненых работники заведения, студент. Им оказали необходимую помощь. 19-летний парень госпитализирован", - написал Григоров.

Остальные пострадавшие, по его словам, на амбулаторном лечении.

"Также впоследствии сегодня враг атаковал медицинское учреждение в Сумской громаде. Ранены 5 человек. Им оказывается медицинская помощь", - отметил Григоров.

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Дополнение

Всего за последние сутки враг, по приведенным главой ОВА данным, обстрелял 32 населенных пункта в 14 громадах области. Зафиксировано 90 обстрелов. Больше всего под ударами были Сумской и Шосткинский районы.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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