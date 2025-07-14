В Сумах с утра из-за атак рф дронами уже 11 пострадавших, среди них студент
Киев • УНН
В Сумах в результате российских атак дронами пострадали 11 человек. Один 19-летний парень госпитализирован, остальные на амбулаторном лечении.
В Сумах из-за сегодняшних атак российских войск дронами известно уже об 11 пострадавших, сообщил в понедельник глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.
Сегодня враг атакует Сумы ударными БПЛА, уже 11 пострадавших обратились за медицинской помощью
По приведенным им данным, сегодня около 11:00 россияне атаковали учебное заведение в Сумах, затем били повторно.
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"Ранены трое мужчин и трое женщин. Среди раненых работники заведения, студент. Им оказали необходимую помощь. 19-летний парень госпитализирован", - написал Григоров.
Остальные пострадавшие, по его словам, на амбулаторном лечении.
"Также впоследствии сегодня враг атаковал медицинское учреждение в Сумской громаде. Ранены 5 человек. Им оказывается медицинская помощь", - отметил Григоров.
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Дополнение
Всего за последние сутки враг, по приведенным главой ОВА данным, обстрелял 32 населенных пункта в 14 громадах области. Зафиксировано 90 обстрелов. Больше всего под ударами были Сумской и Шосткинский районы.