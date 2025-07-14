В Сумах россияне ударили по учебному заведению: пострадали шесть человек
Киев • УНН
российские войска атаковали учебное заведение в Сумах, ранив шестерых человек. Повторный удар пришелся на медицинское учреждение, где пострадали еще четверо, вызвав пожар.
Россияне ударили по учебному заведению в Сумах, пострадали шесть человек, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Менее чем за час враг нанес повторный удар — именно в тот момент, когда сотрудники ГСЧС продолжали работы. ...спасатели успели перейти в более безопасное укрытие
По данным ГСЧС, впоследствии под удар попало медицинское учреждение. Предварительно, травмированы еще четыре человека. В результате атаки загорелась кровля трехэтажного здания.
Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и высокую пожарную нагрузку, спасателям удалось оперативно ликвидировать все очаги горения - резюмировали спасатели.
В Сумах с утра из-за атак рф дронами уже 11 пострадавших, среди них студент14.07.25, 16:44 • 2220 просмотров