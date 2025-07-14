В Сумах россияне ударили по учебному заведению: пострадали шесть человек

Россияне ударили по учебному заведению в Сумах, пострадали шесть человек, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Менее чем за час враг нанес повторный удар — именно в тот момент, когда сотрудники ГСЧС продолжали работы. ...спасатели успели перейти в более безопасное укрытие - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, впоследствии под удар попало медицинское учреждение. Предварительно, травмированы еще четыре человека. В результате атаки загорелась кровля трехэтажного здания.

Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и высокую пожарную нагрузку, спасателям удалось оперативно ликвидировать все очаги горения - резюмировали спасатели.

В Сумах с утра из-за атак рф дронами уже 11 пострадавших, среди них студент