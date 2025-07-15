рф нанесла за добу майже пів тисячі ударів по Запорізькій області: атаковано 10 населених пунктів

Упродовж доби з 14 на 15 липня окупанти завдали 492 удари по 10 населених пунктах Запорізької області. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал очільника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

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За словами чиновника, російські війська здійснила 7 авіаційних ударів по Плавнях, Гуляйполю, Малинівці, Новоданилівці та Малій Токмачці, а також:

▪️ 368 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Нагорне, Камʼянське, Гуляйполе, Малинівку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

▪️ 4 обстріли із РСЗВ накрили Щербаки та Малу Токмачку.

▪️ 113 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Малинівки, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Надійшло 19 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

Нагадаємо

У ніч на 15 липня росіяни обстріляли Гуляйполе з артилерії, поранивши 60-річну жінку та 66-річного чоловіка. Також пошкоджено приватний будинок. Від вечора 14 липня Запоріжжя та Запорізький район атакують безпілотники, спричинивши пожежі та пошкодження інфраструктурного об'єкта.

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