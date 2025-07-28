Ракетний удар росії по Україні 28 липня: Польщі довелося підняти винищувачі
Київ • УНН
У ніч на 28 липня Польща підняла в повітря винищувачі через ракетний удар росії по Україні. Це було превентивним заходом для забезпечення безпеки польського повітряного простору.
В ніч на 28 липня Польща піднімала у повітря винищувачі через ракетний удар росії по Україні. Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі, інформує УНН.
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Зазначається, що в ніч з 27 на 28 липня 2025 року дальня авіація російської федерації знову завдала ракетних ударів по території України.
Для забезпечення безпеки польського повітряного простору Оперативне командування Збройних сил Польщі розпочало всі необхідні процедури. Польські та союзні літаки, що перебували на чергуванні, були підняті в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки були приведені в стан максимальної готовності
Вказується, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захист громадян, особливо в районах, що прилягають до зони загрози.
"Оперативне командування Королівських ВПС стежить за поточною ситуацією, а його сили та ресурси залишаються повністю готовими до негайного реагування", - додали польські військові.
Нагадаємо
У ніч на 28 липня Київ зазнав ворожої атаки. Кількість постраждалих унаслідок удару сягнула восьми людей.
Крім того, Кропивницький в ніч на понеділок, 28 липня, пережив ворожу дронову атаку.
Протягом ночі Повітряні сили повідомляли про загрозу ударних БпЛА для Рівненської та Волинської областей.
Востаннє Польща піднімала військову авіацію через черговий масштабний обстріл України з боку росії в ніч на 21 липня.
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