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Польща піднімала в небо винищувачі на тлі масштабного обстрілу України з боку росії 21 липня

Київ • УНН

 • 798 перегляди

Польща піднімала військову авіацію через черговий масштабний обстріл України з боку росії. Польські та союзні винищувачі повертаються на місця дислокації після припинення повітряних ударів.

Польща піднімала в небо винищувачі на тлі масштабного обстрілу України з боку росії 21 липня

Польща піднімала в небо військову авіацію на тлі чергового масштабного обстрілу України з боку росії. Наразі оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що у зв'язку з припиненням повітряних ударів підняті по тривозі польські та союзні винищувачі повертаються на місця дислокації, пише УНН з посиланням на повідомлення польського військового командування.

Деталі

У зв'язку з припиненням російських авіаударів на території України, польські та союзні повітряні операції в нашому повітряному просторі припинилися, а розгорнуті сили та засоби повернулися до стандартної оперативної діяльності

- повідомило польське командування.

Зазначається, що повітряні сили НАТО та Королівські Повітряні сили Швеції, чиї винищувачі JAS 39 Gripen, розміщені в Мальборку, допомогли забезпечити безпеку в польському небі сьогодні ввечері.

Повідомляємо вас, що жодних порушень польського повітряного простору не спостерігалося. Польська Армія постійно стежить за ситуацією на території України та залишається в постійній готовності для забезпечення безпеки польського повітряного простору

 - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Оперативне командування Збройних Сил Польщі підняло авіацію та привело сили ППО у найвищу готовність 19 липня через комбіновану атаку росії на Україну. Ці заходи були спрямовані на забезпечення безпеки територій, що межують із загрозливими районами.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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