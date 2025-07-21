Польща піднімала в небо винищувачі на тлі масштабного обстрілу України з боку росії 21 липня

Польща піднімала в небо військову авіацію на тлі чергового масштабного обстрілу України з боку росії. Наразі оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що у зв'язку з припиненням повітряних ударів підняті по тривозі польські та союзні винищувачі повертаються на місця дислокації, пише УНН з посиланням на повідомлення польського військового командування.

Деталі

У зв'язку з припиненням російських авіаударів на території України, польські та союзні повітряні операції в нашому повітряному просторі припинилися, а розгорнуті сили та засоби повернулися до стандартної оперативної діяльності - повідомило польське командування.

Зазначається, що повітряні сили НАТО та Королівські Повітряні сили Швеції, чиї винищувачі JAS 39 Gripen, розміщені в Мальборку, допомогли забезпечити безпеку в польському небі сьогодні ввечері.

Повідомляємо вас, що жодних порушень польського повітряного простору не спостерігалося. Польська Армія постійно стежить за ситуацією на території України та залишається в постійній готовності для забезпечення безпеки польського повітряного простору - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Оперативне командування Збройних Сил Польщі підняло авіацію та привело сили ППО у найвищу готовність 19 липня через комбіновану атаку росії на Україну. Ці заходи були спрямовані на забезпечення безпеки територій, що межують із загрозливими районами.