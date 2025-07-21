Польша поднимала в небо истребители на фоне масштабного обстрела Украины со стороны России 21 июля

Польша подняла в небо военную авиацию на фоне очередного масштабного обстрела Украины со стороны России. Сейчас оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что в связи с прекращением воздушных ударов поднятые по тревоге польские и союзные истребители возвращаются на места дислокации, пишет УНН со ссылкой на сообщение польского военного командования.

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В связи с прекращением российских авиаударов на территории Украины, польские и союзные воздушные операции в нашем воздушном пространстве прекратились, а развернутые силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности - сообщило польское командование.

Отмечается, что воздушные силы НАТО и Королевские Воздушные силы Швеции, чьи истребители JAS 39 Gripen, размещенные в Мальборке, помогли обеспечить безопасность в польском небе сегодня вечером.

Сообщаем вам, что никаких нарушений польского воздушного пространства не наблюдалось. Польская Армия постоянно следит за ситуацией на территории Украины и остается в постоянной готовности для обеспечения безопасности польского воздушного пространства - говорится в сообщении.

Дополнение

Оперативное командование Вооруженных Сил Польши подняло авиацию и привело силы ПВО в высшую готовность 19 июля из-за комбинированной атаки России на Украину. Эти меры были направлены на обеспечение безопасности территорий, граничащих с угрожающими районами.