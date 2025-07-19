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The Times

Польща підняла авіацію через удари росії по Україні

Київ • УНН

 • 6164 перегляди

Оперативне командування Збройних Сил Польщі 19 липня підняло авіацію та привело сили ППО у найвищу готовність через комбіновану атаку росії на Україну. Заходи спрямовані на забезпечення безпеки територій, що межують із загрозливими районами.

Польща підняла авіацію через удари росії по Україні

У суботу, 19 липня оперативне командування Збройних Сил Польщі повідомило, що піднімало авіацію через комбіновану атаку росії на Україну. Про це інформує УНН з посиланням Оперативне командування Збройних Сил Польщі в соціальній мережі Х.

Деталі

У зв’язку з черговою атакою рф, яка завдає ударів по об’єктах на території України, Оперативне командування розпочало повітряні операції в українському повітряному просторі, повідомило Оперативне командування Збройних Сил Польщі.

Відповідно до чинних процедур, Оперативне командування РСЗ задіяло всі наявні сили та засоби, піднято в повітря чергові пари винищувачів, а наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у стан найвищої готовності

- йдеться у дописі польського командування.

Зазначається, що вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на територіях, що межують із загрозливими районами. Оперативне командування Збройних Сил здійснює постійний моніторинг ситуації, а підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування.

Нагадаємо

19 липня близько 4 ранку в Україні оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку, яка згодом поширилася на всю країну. Повітряні сили повідомляли про рух ракет на Дніпропетровщину, Харківщину, Полтавщину та Черкащину.

росія посилює гібридні атаки на критичну інфраструктуру Європи - зовнішня розвідка18.07.25, 12:30 • 4148 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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