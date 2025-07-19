Польща підняла авіацію через удари росії по Україні

У суботу, 19 липня оперативне командування Збройних Сил Польщі повідомило, що піднімало авіацію через комбіновану атаку росії на Україну. Про це інформує УНН з посиланням Оперативне командування Збройних Сил Польщі в соціальній мережі Х.

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У зв’язку з черговою атакою рф, яка завдає ударів по об’єктах на території України, Оперативне командування розпочало повітряні операції в українському повітряному просторі, повідомило Оперативне командування Збройних Сил Польщі.

Відповідно до чинних процедур, Оперативне командування РСЗ задіяло всі наявні сили та засоби, піднято в повітря чергові пари винищувачів, а наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у стан найвищої готовності - йдеться у дописі польського командування.

Зазначається, що вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на територіях, що межують із загрозливими районами. Оперативне командування Збройних Сил здійснює постійний моніторинг ситуації, а підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування.

Нагадаємо

19 липня близько 4 ранку в Україні оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку, яка згодом поширилася на всю країну. Повітряні сили повідомляли про рух ракет на Дніпропетровщину, Харківщину, Полтавщину та Черкащину.

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