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П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними
18 липня, 18:06 • 28712 перегляди
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По всій Україні – повітряна тривога через ракетну небезпеку

Київ • УНН

 • 1626 перегляди

18 липня близько 4 ранку в Україні оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку, яка згодом поширилася на всю країну. Повітряні сили повідомляли про рух ракет на Дніпропетровщину, Харківщину, Полтавщину та Черкащину.

По всій Україні – повітряна тривога через ракетну небезпеку

Близько 4 години ранку 18 липня в Україні почала ширитися повітряна через ракетну небезпеку, яка згодом охопила всю країну. Про це інформує УНН з посиланням на Повітряні сили, карту повітряних тривог.

Деталі

У суботу, 19 липня о 3:58 повітряну тривогу оголосили в Києві, згодом – на Київщині та більшості областей України, крім західних.

Повітряні сили повідомляли про рух ракет курсом на Дніпропетровщину, Харківщину, Полтавщину, Черкащину.

Увага! Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!

- йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ.

Згодом повітряну тривогу оголосили і в західних областях.

З початку повномасштабної війни українська ППО збила близько 25 тис. "шахедів" і майже 2,5 тисячі крилатих ракет18.07.25, 13:26 • 5258 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Черкаська область
Харківська область
Полтавська область
Дніпропетровська область
Повітряні сили Збройних сил України
Україна
Київ
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