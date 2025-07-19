По всій Україні – повітряна тривога через ракетну небезпеку
Київ • УНН
18 липня близько 4 ранку в Україні оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку, яка згодом поширилася на всю країну. Повітряні сили повідомляли про рух ракет на Дніпропетровщину, Харківщину, Полтавщину та Черкащину.
Близько 4 години ранку 18 липня в Україні почала ширитися повітряна через ракетну небезпеку, яка згодом охопила всю країну. Про це інформує УНН з посиланням на Повітряні сили, карту повітряних тривог.
Деталі
У суботу, 19 липня о 3:58 повітряну тривогу оголосили в Києві, згодом – на Київщині та більшості областей України, крім західних.
Повітряні сили повідомляли про рух ракет курсом на Дніпропетровщину, Харківщину, Полтавщину, Черкащину.
Увага! Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!
Згодом повітряну тривогу оголосили і в західних областях.
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