По всій Україні – повітряна тривога через ракетну небезпеку

Близько 4 години ранку 18 липня в Україні почала ширитися повітряна через ракетну небезпеку, яка згодом охопила всю країну. Про це інформує УНН з посиланням на Повітряні сили, карту повітряних тривог.

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У суботу, 19 липня о 3:58 повітряну тривогу оголосили в Києві, згодом – на Київщині та більшості областей України, крім західних.

Повітряні сили повідомляли про рух ракет курсом на Дніпропетровщину, Харківщину, Полтавщину, Черкащину.

Увага! Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей! - йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ.

Згодом повітряну тривогу оголосили і в західних областях.

З початку повномасштабної війни українська ППО збила близько 25 тис. "шахедів" і майже 2,5 тисячі крилатих ракет