По всей Украине – воздушная тревога из-за ракетной опасности
Киев • УНН
18 июля около 4 утра в Украине объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности, которая впоследствии распространилась на всю страну. Воздушные силы сообщали о движении ракет на Днепропетровщину, Харьковщину, Полтавщину и Черкасщину.
Около 4 часов утра 18 июля в Украине начала распространяться воздушная тревога из-за ракетной опасности, которая впоследствии охватила всю страну. Об этом информирует УНН со ссылкой на Воздушные силы, карту воздушных тревог.
Детали
В субботу, 19 июля в 3:58 воздушную тревогу объявили в Киеве, впоследствии – на Киевщине и большинстве областей Украины, кроме западных.
Воздушные силы сообщали о движении ракет курсом на Днепропетровщину, Харьковщину, Полтавщину, Черкасщину.
Внимание! Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!
Впоследствии воздушную тревогу объявили и в западных областях.
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