По всей Украине – воздушная тревога из-за ракетной опасности

Около 4 часов утра 18 июля в Украине начала распространяться воздушная тревога из-за ракетной опасности, которая впоследствии охватила всю страну. Об этом информирует УНН со ссылкой на Воздушные силы, карту воздушных тревог.

Детали

В субботу, 19 июля в 3:58 воздушную тревогу объявили в Киеве, впоследствии – на Киевщине и большинстве областей Украины, кроме западных.

Воздушные силы сообщали о движении ракет курсом на Днепропетровщину, Харьковщину, Полтавщину, Черкасщину.

Внимание! Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей! - говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ.

Впоследствии воздушную тревогу объявили и в западных областях.

С начала полномасштабной войны украинская ПВО сбила около 25 тыс. "шахедов" и почти 2,5 тысячи крылатых ракет