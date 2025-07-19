Польша подняла авиацию из-за ударов России по Украине
Киев • УНН
Оперативное командование Вооруженных Сил Польши 19 июля подняло авиацию и привело силы ПВО в наивысшую готовность из-за комбинированной атаки России на Украину. Меры направлены на обеспечение безопасности территорий, граничащих с угрожаемыми районами.
В субботу, 19 июля, оперативное командование Вооруженных Сил Польши сообщило, что поднимало авиацию из-за комбинированной атаки России на Украину. Об этом информирует УНН со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных Сил Польши в социальной сети Х.
Детали
В связи с очередной атакой РФ, наносящей удары по объектам на территории Украины, Оперативное командование начало воздушные операции в украинском воздушном пространстве, сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.
В соответствии с действующими процедурами, Оперативное командование ВС РП задействовало все имеющиеся силы и средства, подняты в воздух дежурные пары истребителей, а наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние наивысшей готовности
Отмечается, что принятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с угрожающими районами. Оперативное командование Вооруженных Сил осуществляет постоянный мониторинг ситуации, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию.
Напомним
19 июля около 4 утра в Украине объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности, которая впоследствии распространилась на всю страну. Воздушные силы сообщали о движении ракет на Днепропетровщину, Харьковщину, Полтавщину и Черкасщину.
россия усиливает гибридные атаки на критическую инфраструктуру Европы - внешняя разведка18.07.25, 12:30 • 4126 просмотров