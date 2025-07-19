Польша подняла авиацию из-за ударов России по Украине

В субботу, 19 июля, оперативное командование Вооруженных Сил Польши сообщило, что поднимало авиацию из-за комбинированной атаки России на Украину. Об этом информирует УНН со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных Сил Польши в социальной сети Х.

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В связи с очередной атакой РФ, наносящей удары по объектам на территории Украины, Оперативное командование начало воздушные операции в украинском воздушном пространстве, сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.

В соответствии с действующими процедурами, Оперативное командование ВС РП задействовало все имеющиеся силы и средства, подняты в воздух дежурные пары истребителей, а наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние наивысшей готовности - говорится в сообщении польского командования.

Отмечается, что принятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с угрожающими районами. Оперативное командование Вооруженных Сил осуществляет постоянный мониторинг ситуации, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию.

Напомним

19 июля около 4 утра в Украине объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности, которая впоследствии распространилась на всю страну. Воздушные силы сообщали о движении ракет на Днепропетровщину, Харьковщину, Полтавщину и Черкасщину.

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