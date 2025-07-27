Грузины протестуют против российских фехтовальщиков на Чемпионате мира
Киев • УНН
В Тбилиси прошли акции протеста против участия россиян в Чемпионате мира по фехтованию. Горожане прошли маршем к отелю, где проживают российские спортсмены, 17 из которых имеют воинские звания.
В Тбилиси состоялось несколько акций протеста против участия россиян в чемпионате мира по фехтованию, который проходит в столице Грузии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Детали
Так, Tbilisi life информирует, что горожане прошли маршем от Нового Дворца спорта до отеля, где проживают российские фехтовальщики. Ранее они были на месте проведения турнира с лозунгами и баннерами.
В свою очередь канал Netgazeti публикует фото с акций протеста.
Контекст
В Грузии продолжается чемпионат мира по фехтованию, в котором участвуют и российские спортсмены. 17 из 25 имеют воинские звания, которые российская пропаганда использует для оправдания своих целей и войны, начавшейся в Украине.
Накануне украинская саблистка Юлия Бакастова победила "нейтральную" россиянку, двукратную олимпийскую чемпионку Софью Великую в поединке за выход в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию в Тбилиси.
Алина Комащук принесла Украине третью медаль ЧМ по фехтованию27.07.25, 20:17 • 1540 просмотров