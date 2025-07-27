Грузины протестуют против российских фехтовальщиков на Чемпионате мира

В Тбилиси состоялось несколько акций протеста против участия россиян в чемпионате мира по фехтованию, который проходит в столице Грузии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Детали

Так, Tbilisi life информирует, что горожане прошли маршем от Нового Дворца спорта до отеля, где проживают российские фехтовальщики. Ранее они были на месте проведения турнира с лозунгами и баннерами.

В свою очередь канал Netgazeti публикует фото с акций протеста.

Контекст

В Грузии продолжается чемпионат мира по фехтованию, в котором участвуют и российские спортсмены. 17 из 25 имеют воинские звания, которые российская пропаганда использует для оправдания своих целей и войны, начавшейся в Украине.

Накануне украинская саблистка Юлия Бакастова победила "нейтральную" россиянку, двукратную олимпийскую чемпионку Софью Великую в поединке за выход в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию в Тбилиси.

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