Грузини протестують проти російських фехтувальників на Чемпіонаті світу

У Тбілісі відбулися кілька акцій протесту проти участі росіян у чемпіонаті світу з фехтування, що триває у столиці Грузії. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві Telegram-канали.

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Так, Tbilisi life інформує, що містяни пройшли маршем від Нового Палацу спорту до готелю, де проживають російські фехтувальники. Раніше вони були на місці проведення турніру з гаслами та банерами.

У свою чергу канал Netgazeti публікує фото з акцій протесту.

Конекст

У Грузії триває чемпіонат світу з фехтування, в якому беруть участь і російські спортсмени. 17 із 25 мають військові звання, які російська пропаганда використовує для виправдання своїх цілей і війни, що почалася в Україні.

Напередодні українська шаблістка Юлія Бакастова перемогла "нейтральну" росіянку, дворазову олімпійську чемпіонку соф'ю вєлікую у поєдинку за вихід до 1/32 фіналу чемпіонату світу з фехтування в Тбілісі.

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