Атака на Киев: число пострадавших возросло до восьми, среди них ребенок

Число пострадавших в результате вражеской атаки на Киев в ночь на понедельник, 28 июля, возросло до восьми. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение руководителя КГВА Тимура Ткаченко.

Детали

По его словам, все пострадавшие - в Дарницком районе столицы.

Среди них 1 человек в тяжелом состоянии - уточнил Ткаченко.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что среди пострадавших один ребенок.

Четверых пострадавших медики госпитализировали. Все они - жители многоэтажного жилого дома, где взрывной волной в одном из подъездов повреждены окна с 6 по 11 этажи - написал Кличко.

Он добавил, что все службы работают на месте.

Напомним

В ночь на 28 июля Киев подвергся вражеской атаке. Предварительно сообщалось о пяти пострадавших. Руководитель КГВА Тимур Ткаченко рассказал, что в Дарницком районе столицы выбиты окна в жилой многоэтажке.

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