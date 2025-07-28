Атака на Киев: число пострадавших возросло до восьми, среди них ребенок
Киев • УНН
В Киеве в результате вражеской атаки 28 июля число пострадавших возросло до восьми, все они из Дарницкого района. Среди них ребенок, один человек в тяжелом состоянии.
Число пострадавших в результате вражеской атаки на Киев в ночь на понедельник, 28 июля, возросло до восьми. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение руководителя КГВА Тимура Ткаченко.
Детали
По его словам, все пострадавшие - в Дарницком районе столицы.
Среди них 1 человек в тяжелом состоянии
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что среди пострадавших один ребенок.
Четверых пострадавших медики госпитализировали. Все они - жители многоэтажного жилого дома, где взрывной волной в одном из подъездов повреждены окна с 6 по 11 этажи
Он добавил, что все службы работают на месте.
Напомним
В ночь на 28 июля Киев подвергся вражеской атаке. Предварительно сообщалось о пяти пострадавших. Руководитель КГВА Тимур Ткаченко рассказал, что в Дарницком районе столицы выбиты окна в жилой многоэтажке.
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