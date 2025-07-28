Атака на Киев: число пострадавших возросло до восьми, среди них ребенок

$41.770.00
49.100.00
ukenru
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть
27 июля, 14:42 • 18992 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть
Эксклюзив
27 июля, 10:16 • 50331 просмотра
Астрологический прогноз на 28 июля - 3 августа: Ретроградный Меркурий и Луна в Скорпионе
27 июля, 06:57 • 47134 просмотра
Трамп теряет терпение из-за отсутствия шагов путина по прекращению войны - Рубио
26 июля, 17:25 • 47032 просмотра
Появились новые номинации: кто еще сможет получить Шевченковскую премию
26 июля, 06:52 • 57016 просмотра
Украина рассчитывает на €12,5 млрд поддержки ЕС на фоне сообщений о сокращении транша
25 июля, 18:39 • 54827 просмотра
В этом году от засухи страдают по меньшей мере 6 областей: аграрии фиксируют значительные потери урожая
25 июля, 14:49 • 198802 просмотра
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона
25 июля, 14:30 • 78637 просмотра
Тарифы на электроэнергию для населения с повышением прайс-кепов останутся неизменными – НКРЭКУ
Эксклюзив
25 июля, 14:19 • 71250 просмотра
Одолжить — не значит подарить: финансовая инструкция для добрых сердцем
Эксклюзив
25 июля, 13:59 • 131516 просмотра
Создают инженеры, а продают – президенты. Представители отрасли самолетостроения предупреждают о рисках системного кризиса
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.2м/с
84%
745мм
Популярные новости
В США самолет упал в море – один человек погиб, еще двое пропали без вести27 июля, 16:34 • 4744 просмотра
Украина получит десятки тысяч комплектов для дронов с искусственным интеллектом - FT27 июля, 16:44 • 8886 просмотра
Вблизи Полтавы зафиксировали землетрясение магнитудой 2,927 июля, 17:55 • 4272 просмотра
Удар рф по автобусу в Сумской области: число пострадавших возросло до 1927 июля, 18:06 • 3774 просмотра
Российский завод дронов в Алабуге стремительно расширяется - CNN27 июля, 18:19 • 3332 просмотра
публикации
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона25 июля, 14:49 • 198802 просмотра
Создают инженеры, а продают – президенты. Представители отрасли самолетостроения предупреждают о рисках системного кризиса
Эксклюзив
25 июля, 13:59 • 131516 просмотра
Играют на одной дудке: анализ показал, что Кузьминых и "Дарница" продвигают одинаковые тезисы25 июля, 09:04 • 175859 просмотра
Необходимо восстановить конституционный порядок24 июля, 19:02 • 147252 просмотра
Возвращение старых норм, обязательный полиграф и запрет выезда за границу: что предусматривает законопроект Зеленского об усилении полномочий НАБУ и САП24 июля, 17:41 • 167105 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Китай
Германия
Реклама
УНН Lite
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть27 июля, 14:42 • 18991 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 20604 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-Con26 июля, 12:13 • 24003 просмотра
Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26 июля, 11:00 • 22288 просмотра
Диджей Miss Monique выступила на сцене Tomorrowland и развернула украинский флаг26 июля, 06:28 • 23083 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Financial Times
Фокс Ньюс
ТикТок
Facebook

Атака на Киев: число пострадавших возросло до восьми, среди них ребенок

Киев • УНН

 • 448 просмотра

В Киеве в результате вражеской атаки 28 июля число пострадавших возросло до восьми, все они из Дарницкого района. Среди них ребенок, один человек в тяжелом состоянии.

Атака на Киев: число пострадавших возросло до восьми, среди них ребенок

Число пострадавших в результате вражеской атаки на Киев в ночь на понедельник, 28 июля, возросло до восьми. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение руководителя КГВА Тимура Ткаченко.

Детали

По его словам, все пострадавшие - в Дарницком районе столицы.

Среди них 1 человек в тяжелом состоянии

- уточнил Ткаченко.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что среди пострадавших один ребенок.

Четверых пострадавших медики госпитализировали. Все они - жители многоэтажного жилого дома, где взрывной волной в одном из подъездов повреждены окна с 6 по 11 этажи

- написал Кличко.

Он добавил, что все службы работают на месте.

Напомним

В ночь на 28 июля Киев подвергся вражеской атаке. Предварительно сообщалось о пяти пострадавших. Руководитель КГВА Тимур Ткаченко рассказал, что в Дарницком районе столицы выбиты окна в жилой многоэтажке.

Совершил 17 сбросов воды: в Киеве к ликвидации последствий российской атаки привлекали авиацию21.07.25, 15:52 • 11564 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ВойнаКиев
Виталий Кличко
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9